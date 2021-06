« Record of Ragnarok » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de ‘Shumatsu no Valkyrie’

Après le dénouement de la première saison de « Enregistrement de Ragnarok« Il est inévitable de penser à un deuxième volet de l’anime basé sur le manga » Shuumatsu No Valkyrie « , écrit par Shinya Umemura et Takumi Fukui et illustré par Chika Aji, cependant, Netflix n’a pas encore confirmé de nouveaux épisodes.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la première saison de « Record of Ragnarok »

Vu le succès de la fiction, qui fait déjà partie des productions les plus populaires de la plateforme de streaming, et que le manga est en cours, il reste beaucoup de matière de l’histoire à adapter à l’anime, donc une nouvelle saison est possible .

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une production.

« Shūmatsu no Valkyrie : Record of Ragnarok » est le nom original du manga qui a été adapté en anime (Photo : Netflix)



QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

A la fin de la première saison de « Enregistrement de Ragnarok», Les dieux ont un avantage de 2-1, lors des sept premiers matchs convenus en conférence. Thor a remporté le premier combat contre Lu Bu, puis dans le deuxième combat, Zeus décide qu’il entrera dans le combat. En fait, c’était Shiva qui devait se battre, mais le dieu suprême a décidé de prendre sa place, à condition de lui rendre service, c’est-à-dire qu’il y a plus d’histoire à venir.

Ainsi, au cours de la deuxième saison, aura lieu le quatrième cycle de confrontations au cours duquel le dieu Hercule affrontera l’un des tueurs en série les plus infâmes de l’histoire, Jack l’éventreur.

De plus, au cinquième tour, ils affronteront Raiden Tameemon contre Shiva, et au sixième, Buddha contre Zerofuku.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK »

La deuxième saison de « Enregistrement de Ragnarok« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « RECORD OF RAGNAROK 2 »

HUMAINS

Lü bu

Adam

Sasaki Kojirô

Jack l’éventreur

Raiden tameemon

Eve

Arthur Conan Doyle

Miyamoto musashi

Okita soji

Simo Häyhä

Qin Shi Huang

Grigori Raspoutine

Bouddha Gautama

Léonidas I

Kintarō

Nicolas Tesla

Nostradamus

DIEUX

Thor

Zeus

Poséidon

Héraclès

Shiva

Odin

Loki

Bishamonten

Hermès

Arès

Adamas

Apollon

Belzébuth

Anubis

Susanô

Zerofuku

VALQUIRIAS

Brunhilde

Geir

Randgriz

Reginleif

Hrist

Hlökk

rúðr

Quels personnages n’apparaîtront pas dans la saison 2 de « Record of Ragnarok » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «RECORD OF RAGNAROK» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Enregistrement de Ragnarok« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais les nouveaux épisodes devraient arriver sur la plateforme de streaming fin 2021 ou juin 2022.