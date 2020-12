Les enfants, n’essayez pas cela à la maison: ce sont (certaines des) distributions Linux les plus difficiles à installer et à utiliser

Linux n’est pas (normalement) difficile à installer et à utiliser. Cela aurait pu être au début, quand son orientation était plus centrée sur le domaine technique, mais pendant des années il existe de nombreuses distributions qui ont fait un excellent travail pour ouvrir la voie et rendre son interface beaucoup plus facile pour les utilisateurs qui n’ont pas de grandes compétences informatiques.

Mais bien sûr, tout n’est pas Linux Mint ou Ubuntu dans ce monde. Il y a certaines distributions dont la complexité est plus élevée, bien qu’au-dessus d’elles elle augmente Linux From Scratch, qui n’est même pas une distribution: c’est un guide d’installation qui vous permet de compiler et d’installer chaque composant Linux que vous souhaitez créer un système personnalisé.

La discussion typique de qui a le plus gros (la difficulté)

Ce genre de débats sur qui bat qui ou qui fait ceci ou cela mieux est notre pain quotidien sous Linux. Des guerres de flammes légendaires comme celles de VI vs Emacs ou à KDE contre GNOME en sont un bon exemple.

Bien sûr, ces guerres affectent également les distributions Linux elles-mêmes. Il existe de nombreux utilisateurs très fidèles aux distributions qui Ils n’utilisent qu’une seule distribution et la défendent jusqu’à la mort, bien qu’il soit également vrai que d’autres apprécient l’appel « distrohopping« , changez continuellement de distribution pour tester différents » arômes « .

La vérité est que cette variété d’opinions est normale, d’autant plus que selon Distrowatch- il y a aujourd’hui 276 distributions actives (près de 600 sont restés en cours de route) qui donnent à leurs utilisateurs toutes sortes de saveurs et de couleurs.

Il y a plus technique et moins technique, plus spartiate ou avec plus de feux d’artifice, orienté vers les jeux vidéo ou le pentesting, et enfin les distributions pour pratiquement tout type d’utilisateur.

Et si vous ne trouvez pas le vôtre, vous pouvez toujours créer le vôtre à partir de zéro ou – comme beaucoup le font – à partir d’une base établie comme Debian ou Ubuntu elle-même, qui a quelques fourches officielles et de nombreuses fourchettes non officielles.

Plus dur encore

Bien que toutes aient leur propre personnalité, il existe des distributions Linux qui semblent, comme nous l’avons dit, spécialement conçues pour les utilisateurs plus avancés et qui ils aiment certains défis lorsqu’il s’agit de les personnaliser et de les configurer.

Précisément sur Reddit, ils en ont débattu il y a quelques semaines et ont profité d’une célèbre bande dessinée XKCD qu’ils ont modifiée indiquer quelles distributions Linux étaient les plus complexes.

La bande dans l’image n’est pas celle qui apparaissait dans la bande originale, qui est celle-ci, mais elle a certainement fait un clin d’œil à une question qui a longtemps a fait l’objet de batailles dialectiques plus ou moins graves parmi les fans de ces distributions.

Faire une classification des distributions les plus complexes est difficile, mais si nous sommes guidés par cette image il est clair que Linux Mint, extrêmement populaire, est selon certaines des distributions les plus simples à utiliser. Se base sur Ubuntu, ce qui peut être «un peu» plus difficile dans certaines sections.

Dans ce classement particulier de la bande dessinée, il arriverait plus tard Debian, qui est la distribution à partir de laquelle Ubuntu a commencé et continue de maintenir un halo de « distribution technique » pour son ancienneté.

Pour installer Arch Linux, il est déjà très utile d’avoir le wiki à proximité, ce qui permet de compléter certaines étapes du processus.

Arch Linux C’est un aspect différent qui peut être un peu étrange pour les utilisateurs traditionnels des distributions Debian (Ubuntu et autres dérivés inclus), mais la vérité est que c’est simplement « différent » d’eux sur des problèmes tels que son gestionnaire de paquets ou son installation, qui se fait (Dieu nous en préserve) en mode texte. Pour le résoudre, oui, des variantes comme Manjaro sont apparues qui vous ont permis de profiter du meilleur des deux mondes.

Dans cette ligne pourrait être Slackware, la plus ancienne distribution de toutes et qu’il est réputé pour être mis à jour beaucoup moins fréquemment mais aussi pour avoir moins de vulnérabilités de sécurité. Son installation est bien sûr un peu plus complexe, mais ceux qui l’utilisent l’apprécient comme une distribution spectaculaire.

Les enfants, n’essayez pas ça à la maison

Celui qui devient déjà un véritable défi pour beaucoup est Gentoo, une distribution Linux (ou méta-distribution, comme certains l’appellent) basé sur des packages de code source que nous devons compiler pour personnaliser le système et l’adapter autant que possible à la machine sur laquelle nous installons ce système d’exploitation.

Il n’y a pas d’images ISO de LFS: si vous souhaitez l’installer, vous devrez retrousser vos manches.

Mais par-dessus tout, c’est Linux From Scratch (LFS), qui pour un certain public Linux n’est même pas une distribution courante. Il s’agit plutôt d’un guide d’installation pour un système Linux qui permet construire un système Linux à partir du code source. Cela va plus loin que Gentoo, et cela signifie qu’il est également possible de réaliser des distributions compactes, flexibles et sécurisées qui présentent également un autre avantage: vous apprendrez beaucoup en installant ces systèmes.

Nous voulons que les choses soient plus faciles ou plus difficiles, être notre but d’apprendre moins ou plus pendant le processus, la vérité est que le résultat à la fin —Si nous faisons tout correctement— sera fondamentalement le même, et après ces processus, nous pouvons toujours profiter des lumières (et des ombres, qui sont également là) de Linux, un système d’exploitation dont la polyvalence et la personnalité caméléon sont exceptionnelles.