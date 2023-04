Russell Crowe taquine le «monde inattendu et sombre» du spin-off de Spider-Man Kraven the Hunter

Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, rejoindra bientôt Sony Homme araignée univers dérivé dans le futur Kraven le chasseur, et l’acteur a maintenant taquiné le « monde inattendu et sombre » que le super-vilain de Marvel habitera. Parler avec Ressources de bandes dessinéesCrowe a révélé qu’il avait encore quelques scènes à tourner pour Kraven le chasseur, et que le réalisateur JC Chandor est « vraiment ravi » de présenter au public sa vision du monde de la bande dessinée. Découvrez ce que Russell Crowe avait à dire sur Kraven le chasseur dessous.





« Je ne l’ai pas vu. Je ne l’ai pas vu, mais je sais que nous allons bientôt traverser une autre série de tournages. J’ai une scène à faire dans quelques semaines. J’ai parlé à JC Chandor, le directeur. Il est vraiment excité par ce qu’il a devant lui et vraiment excité par la façon dont les gens vont le recevoir. Je pense que je peux en quelque sorte transmettre l’une des choses qu’il a dites, à savoir que c’est juste un monde étonnamment sombre.

Réalisé par JC Chandor (Triple Frontière) d’après un scénario d’Art Marcum & Matt Holloway et Richard Wenk, Train à grande vitesse la star Aaron Taylor-Johnson dirigera Kraven le chasseur comme Sergei Kravinoff alias Kraven. Peu de choses ont encore été révélées concernant l’intrigue de Kraven le chasseur, mais Taylor-Johnson a décrit sa vision du personnage comme un défenseur de l’environnement et un « protecteur du monde naturel ». Ce qui suggère que le film transformera le méchant de Spider-Man en plus d’un anti-héros de la même manière que les retombées précédentes Venin et Morbius.

Bien que cela ne soit pas confirmé, Crowe devrait incarner le père de Kraven, Nikolai Kravinoff, avec le reste de la distribution, dont Ariana DeBose dans Calypso et Fred Hechinger dans Dmitri Smerdyakov alias Chameleon, ainsi que Christopher Abbott, Alessandro Nivola et Levi Miller.

Kraven le chasseur devrait sortir aux États-Unis le 6 octobre 2023.





Russell Crowe combattra ensuite des démons dans L’Exorciste du Pape

Gemmes d’écran

Avant de rejoindre le monde de Marvel… encore une fois, Russell Crowe combattra ensuite des démons dans le prochain film d’horreur, L’exorciste du pape. Inspiré des dossiers réels du père Gabriele Amorth, chef exorciste du Vatican, joué par Gladiateur et Déséquilibré star Russell Crowe et ses mémoires Un exorciste raconte son histoire et Un exorciste : plus d’histoires, L’exorciste du pape suit Amorth alors qu’il enquête sur la possession terrifiante d’un jeune garçon, découvrant une conspiration vieille de plusieurs siècles que le Vatican a désespérément essayé de garder cachée.

Aux côtés de Russell Crowe, Daniel Zovatto (Station onze, Penny Dreadful : La cité des anges), Alex Essoé (Messe de minuit, La hantise de Bly Manor), Laurel Marsden (Mme Marvel), Cornell S. John (Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald, Gangs of London), le nouveau venu Peter DeSouza-Feighoney, Ralph Ineson (La sorcière, le chevalier vert) et Franco Néron (John Wick : Chapitre 2, Django Unchained) en tant que Pape.

Dirigé par Suzerain Julius Avery, et écrit par Chester Hastings, R. Dean McCreary et Evan Spiliotopoulos, L’exorciste du pape est prévu pour être publié aux États-Unis le 14 avril par Sony Pictures Releasing.