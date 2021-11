Lady Gaga rejoint sa voix avec Tony Bennett sur « Anything Goes »

À travers le programme « The Late Show » de Stephen Colbert, une nouvelle interprétation de la chanson classique « Anything Goes » a été présentée, par le duo créatif composé de la célèbre chanteuse pop Lady Gaga et de la légende vivante de la musique de big band. , Tony Bennett

La chanson aurait déjà été présentée par Gaga et Bennett lors du lancement de « Cheek To Cheek », leur premier album collaboratif sorti au public en 2014. En septembre dernier, le duo est revenu avec du nouveau matériel qu’ils ont intitulé « Love For Sale ». .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sting se compare à une star du heavy metal

Cette présentation a été filmée plus tôt cette année, lorsque Gaga et Bennett ont organisé une présentation spéciale de deux nuits au Radio City Music Hall, un site événementiel lié à l’industrie du divertissement situé à Rockefeller Plaza à New York.

Lady Gaga a partagé une interview avec Colbert dans laquelle elle a partagé quelques mots sur son amitié avec Bennett et comment elle a été témoin de la façon dont la chanteuse a traité la maladie d’Alzheimer, qui a été détectée en 2016. » Le regarder commencer son voyage avec la maladie d’Alzheimer quelques-uns il y a des années, je me souviens, il voulait tenir une promesse que je lui avais faite », a commenté le chanteur.

Lady Gaga précise qu’au moment où elle révélait à Bennet que son premier album est le premier des enregistrements Jazz, la chanteuse a proposé de faire un album avec des chansons de Cole Porter, l’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes de la musique américaine.

« Quelques années plus tard, sa maladie d’Alzheimer a commencé à apparaître et j’ai dit » allons à l’étude maintenant « . Quand le jazz commence, cet homme s’illumine comme par magie. Cela m’a juste rappelé que quiconque a un membre de sa famille ou quelqu’un qu’il aime souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démence, la musique est magique. La musique est un miracle », a commenté Gaga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jared Leto parle du prochain matériel de 30 Seconds To Mars

« Love For Sale » a reçu des nominations aux Grammy Awards pour « Album de l’année », « Meilleur album vocal pop traditionnel » et « Meilleure performance en duo » pour la chanson « I Get A Kick Out Of You ». « Meilleur clip vidéo. »