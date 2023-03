Pedro Pascal a recommandé « Argentine, 1985 » dans ses réseaux

in

l’acteur de Le dernier d’entre nous et Le Mandalorien a fait un post sur le film réalisé par Santiago Mitre.

© IMDbArgentine, 1985.

C’est l’un des films nominés pour oscar du meilleur film international et un autre point vient d’être ajouté parmi les favoris. « Argentine, 1985 »le film réalisé par Santiago Mitrea reçu un soutien inattendu de Hollywood du L’acteur chilien Pedro Pascalqui a publié un post sur ses réseaux sociaux.

sur ton compte Instagram, Pierre Pascal sélectionné quelques images pour accompagner une publication où il recommandait « Argentine, 1985 ». Vous pourrez y voir à la fois l’affiche et des scènes du film ainsi que des photographies des archives historiques laissées par la terrible dictature civilo-militaire qui a eu lieu entre 1976 et 1983.

« Des mères sont descendues dans la rue pour crier contre le régime militaire sanglant au nom de leurs enfants disparus »a commencé Pierre Pascal. Puis il a ajouté : « Aucun autre pays au monde n’a dénoncé ses dirigeants génocidaires et demandé justice ». De plus, il accompagnait la publication de mentions de son directeur et Amazon Prime Vidéo.

Le film réalisé par Santiago Mitre se concentre sur le procès des juntes militaires dirigées par des dictateurs tels que Jorge Rafael Videlaresponsable de la disparition de plus de 30 000 jeunes en Argentine. Ricardo Darin et Peter Lanzani étaient les protagonistes du film nominés pour oscar.

+Le passé de Pedro Pascal et les dictatures

La parution de Pierre Pascal En relation avec « Argentine, 1985 » Elle se penche sur son passé. Ses parents étaient des opposants déclarés au régime dictatorial de Augusto Pinochet et ils ont dû s’exiler. C’était comme ça, avec seulement une poignée de mois, Pascal il a fini par quitter son Chili natal pour s’installer aux États-Unis.

