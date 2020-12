Les meilleures polices pour Android

Lintelek Montre Connectée Intelligente, Pression Artérielle Cardio Fréquence Smartwatch Bracelet Connecté Ecran Couleur Montre Sport Etanche Podomètre Chronomètre Cadeau pour Homme Femme Android iOS

🎄MONTRE SPORT MULTIFONCTION: Tracker d'Activité (Podomètre, Distance, Calories), Cardiofréquencemètres, Oxymétrie de pression artérielle, Moniteur de Sommeil, Notification de Message ( Appel, SMS, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram....), Contrôle Appareil Photo et Musique, Rappel Sédentaire, Alarme, Chronomètre, Météo. 🎅MONTRE TENSIOMETRE ET CARDIOFREQUENCEMETRE: Surveillance de votre santé en temps réel - surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de l'oxygène dans le sang et du sommeil pour prendre soin de votre santé 🍭ETANCHE IP67& RAPPEL INTELLIGENT: IP67 imperméable et anti-poussière, vous pouvez la porter sous la pluie, se laver les mains, faire de l'escalade et d'autres sports en plein air. Prise en charge des rappels vibrants d’appel et de message, pour ne jamais manquer les informations importantes. 🦌MONTRE CONNECTEE GRAND ECRAN: Ecran couleur amélioré de 1,3 '' de style offre une meilleure expérience avec des mots plus grands et plus clairs sur l'écran même sous les reflets; Batterie longue durée: les motifs d'affichage peuvent être personnalisés selon vos préférences. Une batterie de grande capacité de 180 mAh nécessite 3 heures pour une charge complète et dure jusqu'à 30 jours en veille ou 10 jours en utilisation cont 🎁LARGE COMPATIBILITE ET GARANTIE:L'App "DaFit" est compatible avec iOS 9.0, Android 4.4/supérieure, Bluetooth 4.0, pouvant s'adapter à la plupart des mobiles intelligents. Et nous fournirons un service de retour / échange à 100%.