Michael B. Jordan discute de l’absence de Rocky de Sylvester Stallone dans Creed III

Sylvester Stallone ne reprendra pas son rôle de Rocky Balboa dans Credo III. La star et créateur de la franchise cinématographique a joué le personnage dans les six Rocheux films et a repris le rôle de mentor et de manager d’Adonis Creed dans les films Credo et Credo II. Michael B.Jordaniequi joue dans la franchise le rôle d’Adonis Creed (le fils d’Apollo Creed, l’ancien rival de Rocky), fera ses débuts en tant que réalisateur avec Credo III.





Lors d’une interview avec HOT 97, Michael B. Jordan a évoqué l’absence de Rocky de Sylvester Stallone dans le film. Il a reconnu que l’esprit d’opprimé de la franchise, qui se connecte avec le public, est en grande partie dû aux personnages de Rocky et Apollo. Cependant, il a expliqué que pour le troisième film, ils voulaient se concentrer sur le parcours d’Adonis Creed pour se tenir debout et avancer avec sa famille. Jordan a également parlé des origines de Credo III‘s, citant qu’il voulait explorer le passé d’Adonis et les traumatismes de l’enfance qui l’ont façonné dans le personnage qu’il est aujourd’hui.

« Tout d’abord, l’ADN de Sly et Rocky est à travers toute cette franchise. Vous ne pouvez pas avoir ces films [without that] », a déclaré Jordan. « Cet esprit d’opprimé, je pense, relie l’opprimé en chacun de nous. Je pense que ce que nous aimons tant dans ces films, c’est que nous voyons quelqu’un qui traverse des épreuves, qui est capable de renaître de ses cendres et d’atteindre le sommet de la montagne, et nous nous connectons avec cela. Pour nous, nous nous connectons avec des personnages qui peuvent faire la même chose, et c’est ce que nous voulons faire avec Adonis Creed. » « Je veux qu’Adonis se tienne debout. Pour ce faire, nous avons dû remonter dans le passé. Quelles ont été ces années de transformation, ces traumatismes d’enfance qui ont façonné [Adonis] aujourd’hui? Je pense que la pièce pour cette histoire était vraiment celle d’Adonis Creed qui avançait avec sa famille et le faisait avancer. C’est en quelque sorte la façon dont nous avons déroulé l’histoire pour celui-ci. » a ajouté Jordan.

Bien que Stallone n’apparaisse pas dans le film, le casting comprendra un mélange de visages de retour et de nouveaux visages. Aux côtés de Jordan, Tessa Thompson reprendra son rôle d’intérêt amoureux d’Adonis et de mère de son enfant. Phylicia Rashad reviendra également en tant que Mary Anne Creed, la veuve d’Apollon et la belle-mère d’Adonis.





Michael B. Jordan prévoit d’étendre la franchise Creed