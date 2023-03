Qui sont les concurrents de « Next in Fashion » – Saison 2

Après presque trois ans d’attente, la deuxième saison « Next in Fashion », Émission de télé-réalité Netflix, a finalement été créée le 3 mars 2023 sur la populaire plateforme de streaming. Le nouvel épisode du programme rassemble divers designers pour créer des styles visionnaires qui fonctionnent pour tout le monde dans ce concours de 10 épisodes.

Le créateur de mode Tan France et le mannequin Gigi Hadid, qui remplace Alexa Chung, suivent des créateurs du monde entier alors qu’ils se disputent la chance de gagner 250 000 € et présentent une collection sur le détaillant de mode de luxe Net-a-Porter.

Certains des juges invités de la saison 2 de « Suivant dans la mode” sont Donatella Versace, Isabel Marant, Balmain Olivier Rousteing, Jennifer Hyman, Bella Hadid, Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Ashley Park, Helena Christensen et Candice Swanepoel.

Mais, Qui sont les concurrents des nouveaux épisodes de la Téléréalité sur la mode de Netflix?

LISTE DES CONCURRENTS POUR LA SAISON 2 DE « NEXT IN FASHION »

1. Amari Carter

Selon la description de Netflix, Amari est originaire d’une petite banlieue à l’extérieur d’Atlanta et a toujours considéré la mode comme un moyen de se découvrir. En grandissant, il a utilisé « vêtements comme moyen de créer un alter ego pour se sentir sexy et puissant”.

Diplômé du London College of Fashion »présente des designs monochromes minimalistes avec des détails de lingerie pour trouver un équilibre entre sensualité et force”.

Amari Carter est l’une des candidates de la saison 2 de « Next in Fashion » (Photo : Netflix)

2. Bao Tranchi

Bao a des clients tels que Jennifer Lopez, Nicki Minaj et Laverne Cox, et a beaucoup travaillé comme costumière sur des films tels que « Charlie’s Angels » et « The Greatest Beer Run Ever ». Le fil conducteur de ses créations est un « amour absolu et passion pour le corps féminin”.

Bao Tranchi est l’un des candidats de la saison 2 de « Next in Fashion » (Photo : Netflix)

3.Courtney Smith

Dès son plus jeune âge, le sens du style de Courtney était «composé de femmes noires confiantes et expressives» qui l’a élevée et entourée dans le Bronx. Ils lui ont aussi appris àaimer et avoir autorité sur [su] corps», et c’est ce qu’il veut que les gens ressentent lorsqu’ils portent ses vêtements.

Courtney Smith est l’une des candidates de la saison 2 de « Next in Fashion » (Photo : Netflix)

4. Danny Godoy

Danny est né à Inglewood, en Californie, de parents immigrés mexicains, et a développé très tôt un sens du style en tant que « une des nombreuses façons de montrer [su] côté créatif”. Godoy a conçu des tenues pour certains des meilleurs talents de dragsters au monde, notamment Naomi Smalls, Kim Chi, Bob the Drag Queen, Raven et Monét X Change.

Danny Godoy est l’un des candidats de la saison 2 de « Next in Fashion » (Photo : Netflix)

5. Deontre Hancock

Deontré est un designer autodidacte de Washington qui « inspiré par la ville qui l’entoure, a développé une affinité précoce pour le streetwear, s’inspirant des tendances de la mode dans les environs ». Hancock »Il a gagné un public pour ses styles de vêtements pour hommes exagérés, en particulier ses manteaux matelassés emblématiques.”.

6. Désyrée Nicole

Desyrée Nicole a abandonné le basket pour la mode. La créatrice autodidacte a lancé sa marque Todd Patrick, du nom de son petit frère. En raison de l’accent mis sur la texture et les silhouettes décontractées, leurs créations sont devenues les préférées des athlètes professionnels.

Desyrée Nicole est l’une des candidates de la saison 2 de « Next in Fashion » (Photo : Netflix)

7. Eliana Batsakis

Eliana est l’une des candidates de la deuxième saison de « Suivant dans la mode”. La créatrice basée à Cincinnati s’inspire de la vie imaginaire des personnes qui portent ses vêtements et est connue pour ses vêtements audacieux et volumineux.

8.James Ford

James mélange son amour pour l’athlétisme et les vêtements de cérémonie. En tant qu’ancien athlète de quatre sports, il s’inspire du «silhouettes, palettes de couleurs, techniques de construction et praticité« du sportswear pour éclairer leur approche des costumes »,unir les dichotomies » des deux avec chaque point. Son vêtement préféré actuel est son gilet de grand-mère utilitaire, car il combine « deux choses qui ne vont pas ensemble ».”.

9.Megan Ocain

Les créations de Megan, créatrice basée à Brooklyn et diplômée de la Parsons School of Design, «prendre la nostalgie de la petite enfance et les techniques de couture des années 60 pour créer de nouvelles silhouettes exagérées”.

Megan O’Cain est l’une des candidates de la saison 2 de « Next in Fashion » (Photo : Netflix)

10.Nigel Xavier

Le designer d’Atlanta, Nigel, a créé des vêtements uniques qui sont devenus les favoris de certains des plus grands noms de la musique. « En tant qu’ancien joueur de football au lycée qui a choisi la mode plutôt qu’une carrière dans le sport, « s’adapter et regarder toutes les différentes cultures l’a rendu polyvalent et ouvert d’esprit »”.

11. Qaysean Williams

« La mode était précisément ce qui m’a donné une voix», a déclaré Williams, un designer du New Jersey. « Cela m’a fait sentir que j’étais assez digne, assez puissant, assez beau, cela m’a donné une raison de m’aimer pour être moi-même.”. Qaysean a lancé sa propre marque, Manikin.

12. Oussama Ishtay

Élevé au Venezuela dans une maison d’immigrants syriens, Usama possédait un magasin de vêtements et après avoir déménagé à Los Angeles en 2015, a commencé à étudier le design de mode, puis a lancé sa propre entreprise. « Son vêtement signature est une robe bleue à lacets qu’elle a conçue pour le rappeur Eve.”.