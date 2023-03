Qui est qui à Hasta el Cielo : distribution de la série Netflix

Netflix

Hasta el Cielo est une histoire intéressante sur une mère veuve qui réorganise sa vie d’une manière très particulière. Le casting de la série Netflix !

© IMDbJusqu’au ciel

Jusqu’au ciel est l’histoire d’une mère récemment veuve qui, afin de rester indépendante de son père, qui est un trafiquant de biens volés, rejoint la bande de voleurs de son mari décédé, réorganisant ainsi sa vie, donnant l’intrigue de ce programme télévisé TV’s Netflix une dynamique intéressante qui sera sûrement très attractive pour les abonnés de la Géant du streaming.

Le casting de Jusqu’au paradis

Asia Ortega est Solé

C’est une danseuse et actrice espagnole de 27 ans connue pour son travail dans la série Les de l’hoquei comme Flor Villamayor et plus tard dans le programme télévisé L’internat : Las Cumbres avec le rôle d’Amaia Torres. Au cinéma, il a participé aux titres suivants : Quand les anges dorment, ton fils monte au ciel et Bâtards. Carrière professionnelle en plein essor !

Luis Tosar est Rogelio

C’est un acteur espagnol, trois fois vainqueur du prix goya. Le premier du meilleur second rôle masculin dans les lundis au soleil (2002) et les suivants comme meilleur acteur principal pour je te donne mes yeux (2003) et Cellule 211 (2009). L’artiste né à Lugo est actif dans l’industrie depuis le milieu des années 90 et ses derniers projets cinématographiques incluent scélérats, Code Empereur et en marge.

Álvaro Rico est Fernán

C’est un acteur d’origine espagnole qui a acquis une notoriété en jouant au Polo dans la série Netflix Élite. En 2011, il débute son activité d’interprète dans une adaptation théâtrale de la célestine et ses débuts à la télévision ont eu lieu en 2017 lors d’un épisode de Centre médical. On peut aussi le voir, entre autres projets, à La Sainte Famille et Lever du soleil.

Patricia Vico est Mercedes

C’est une actrice espagnole de 50 ans qui a à l’époque abandonné sa carrière de publicitaire pour se consacrer entièrement à la comédie. Elle est active dans l’industrie depuis le milieu des années 90. Certains de ses récents projets à la télévision sont Le Seigneur des cieux 5, tous pour le jeu et Perroquet. Au cinéma, ses dernières œuvres incluent Le Zéro Crack ; Je t’aime, connard et Jusqu’au ciel.

