Paul Rudd pourrait-il être le nouveau maître des clés dans Ghostbusters : Afterlife ?

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a récemment publié une bande-annonce internationale, ce qui a doublé la sensation nostalgique que le film apporte alors que nous étions plongés dans la mythologie de Gozer du film d’horreur comique original de 1984 qui a lancé la franchise. Avec un regard étendu sur le retour des Terror Dogs, plus de clips des mini hommes Stay Puft Marshmallow et quelques nouvelles images du temple souterrain de Gozer, les nombreux commentaires disant que le film livre en fan service semblent être assez précis jusqu’à présent . Cette dernière bande-annonce a ajouté un œuf de Pâques qui a créé un espace pour une théorie sur le rôle Paul Rudd joue dans la procédure, et encore une fois, tout est lié aux événements de l’original chasseurs de fantômes film.

Dans les derniers instants de la Chasseurs de fantômes : l’au-delà bande-annonce internationale, nous voyons un bref plan de Callie de Carrie Coon, la mère de deux des jeunes protagonistes du film, Phoebe et Trevor – interprétées respectivement par Mckenna Grace et Finn Wolfhard – et fille du regretté Dr Egon Spengler. En un clin d’œil et vous manquez le moment, Callie est photographiée sur le sol, apparemment à l’extérieur de la vieille maison laissée à la famille par Egon, l’air assez horrifiée par quelque chose. Ce qui est plus important que ce qu’elle regarde, c’est ce qu’elle porte, car le numéro pailleté et décolleté rappelle un peu la robe portée par Dana Barrett de Sigourney Weaver lorsqu’elle devient la servante de Gozer connue en tant que gardien de la porte.

Alors que le haut ou la robe, quelle qu’elle soit, ne pourrait être qu’un rappel pour le plaisir, son inclusion pourrait bien faire allusion à quelque chose de plus sinistre, c’est là que le personnage de Rudd entre en jeu. Comme cela a été vaguement suggéré dans la première bande-annonce, M. Grooberson de Paul Rudd se retrouve non seulement face à face avec une armée de mini Marshmallow Men, mais aussi avec l’un des Terror Dogs, qui le poursuit à travers un supermarché et dans la nuit. Si le film suit les règles de Ghostbusters, les Terror Dogs ne traquent qu’une personne chacun ; le Gatekeeper et le Keymaster. Ces deux hôtes possédés jouent alors un rôle important dans l’ouverture du portail qui permet à Gozer d’entrer dans le monde. Et maintenant, vous voyez où cela va.

Comme le Terror Dog dans les clips semble déterminé à attraper Grooberson, cela suggérerait qu’il a un but pour lui et que ce but jouerait le rôle du Keymaster comme Louis Tully de Rick Moranis l’a fait dans l’original. Si vous considérez les deux personnages côte à côte, d’après ce qui a été vu jusqu’à présent, il y a plus que quelques similitudes qui ne rendent pas cela trop compliqué pour embarquer. Cela donnerait au personnage de Rudd un objectif autre que celui d’être simplement un enseignant connaissant les Ghostbusters, et d’avoir potentiellement Callie comme gardien de porte invoquerait un lien personnel avec les principaux enfants et l’héritage d’Egon.

Il a été récemment confirmé qu’Olivia Wilde assumerait le rôle de Gozer le Gozarian, et comme nous avons déjà vu un bref éclair du « flattop » du méchant emblématique émergeant d’une fosse dans la bande-annonce, cela suggérerait que le Gatekeeper et Keymaster ont été réunis avec succès pour lui permettre de se libérer à nouveau du monde des esprits. Il nous reste un peu moins d’un mois avant Chasseurs de fantômes : l’au-delà arrive dans les salles de cinéma le 17 novembre, quand tout sera enfin révélé et nous verrons les Ghostbusters anciens et nouveaux affronter leur plus grand méchant dans une confrontation finale de plus de 35 ans.

