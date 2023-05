Le Flash Showrunner voulait voir la fin d’Arrowverse avec un événement croisé le plus noir

Le flash a pris fin cette semaine, et avec elle, tout le Arrowverse. Bien que Superman et Loïs est toujours aussi fort pour le moment, la série a fait de son mieux pour s’éloigner de l’univers partagé de The CW et est maintenant une histoire autonome avec des émissions comme Chevaliers de Gotham portant le flambeau.





Après avoir débuté en 2012 avec le lancement de Flèchele Arrowverse était la deuxième tentative du réseau de créer une franchise centrée sur les personnages de DC, après avoir presque réussi avec Smallville et quelques retombées ratées. Avec l’arrivée de Le flash en 2014, ils ont officiellement commencé ce qui allait devenir une histoire ambitieuse qui comprenait sept spectacles, en comptant les deux premiers, Super Girl, Les légendes de demain de DC, Éclair noir, Batwoman et Superman et Loïsdu moins au début.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le Arrowverse se caractérisait principalement par ses multiples croisements qui unissaient toutes les séries dans des aventures incroyables suivant certains des arcs les plus populaires de la bande dessinée tels que Invasion!, Crise sur Terre X, Ailleurs et Crise sur des terres infiniesle dernier grand crossover qui a mené au début de la fin pour la franchise avec la mort d’Oliver Queen.

Depuis ce moment, le Arrowverse commencé à s’effondrer, avec Éclair noir, Super Girl, Batwoman et Les légendes de demain de DC se terminant dans les années qui ont suivi Flèche a fait, et d’autres retombées telles que Fille des étoiles ne pas traverser de nombreuses saisons non plus.

Mais il semble que tous les grands héros du Arrowverse aurait pu revenir pour une ultime et épique aventure.





L’Arrowverse aurait eu un crossover final pour la dernière saison de The Flash

La CW

Bien que The CW ait donné Le flash une chance d’avoir une bonne fermeture, contrairement à ce qui s’est passé avec des séries comme Batwoman ou Les légendes de demain de DC, la conclusion de l’émission a été quelque peu précipitée. Avec l’annonce d’un dernier épisode de 13 épisodes, ils ne pouvaient pas raconter l’histoire qu’ils voulaient vraiment.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le showrunner Eic Wallace a révélé qu’il avait de plus grands projets pour la dernière saison de l’émission, qui allait être le dixième épisode, pas le neuvième :

« De retour dans la saison 8, nous avons mis en place le scénario de The Blackest Night avec Deathstorm. Lorsque Deathstorm a été vaincu, les vibrations émotionnelles sont remontées jusqu’au Netherverse et dans une autre dimension jusqu’à Nekron, qui sort tout droit des bandes dessinées. Je voulais avoir un dernier, grand et énorme crossover épique, réunissant tout le monde – que vous soyez dans une émission ou non – pour ce scénario. Ce que cela m’aurait permis de faire, c’est de faire revenir des personnages qui sont morts. »

Wallace a également parlé de l’avenir de la franchise, qui, bien qu’elle soit terminée, pourrait en quelque sorte continuer grâce à Superman et Loïs: