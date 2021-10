Ted Lasso : la saison 3 débutera le tournage en janvier 2022

Agendas exacompta Agenda de bureau Carré Travers 13,5 x 21 cm Journalier Janvier à décembre 2022 - Noir - Lot de 3

Un agenda destiné aux professionnels : un jour par page, tous les jours de l'année.

Horaires de rendez-vous de 8h à 21hn avec une grande place pour noter des noms ou des commandes.

Avec des emplacements pour les rappels téléphoniques ou courrier, et le calendrier du mois en cours et du mois à venir.Avec 12 pages en fin d'agenda pour le récapitulatif journalier des recettes et dépenses, mois par mois, ainsi qu'une page de récapitulation annuelle.

Calendriers de l'année en cours et de l'année suivante.Fabrication traditionnelle avec la reliure en fil textile, garantie de solidité.

Impression sur papier blanc Clairefontaine : qualité et douceur du papier.

Couverture cartonnée rigide.Certifications : PEFC (fibres de papier issues de forêts gérées durablement) - Imprim'vert (impression respectueuse de l'environnement).Né dans les Vosges, fabriqué en France et pensé pour vous ! - Offre exclusivement réservée aux professionnels