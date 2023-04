Cazzu révèle qu’elle est ENCEINTE de Nodal en concert : VIDEO

in

Supplémentaire

La chanteuse Cazzu a montré son ventre de grossesse en plein concert en Argentine.

© CazzuCazzu a mis fin aux rumeurs et a confirmé sa grossesse

à la manière de Rihannale chanteur argentin Cazzu a mis fin aux rumeurs qui l’associait à un bébé et Christian Nodal et confirme qu’elle est enceinte en dévoilant son ventre lors de son concert à la Movistar Arena de Buenos Aires ce samedi, qui marque la fermeture de son Babe Tricherie Tour.

Après être restée immobile dans un trench-coat « bouffant » géant, la chanteuse s’en est débarrassée pour se tenir sur le côté, immobile tandis que sa silhouette et les images sur un écran derrière elle révélaient sa grossesse dans une combinaison blanche avec dentelle et harnais.

l’interprète de beaucoup de données, Toi et toi, Tourra et Riena adressé quelques mots aux milliers de personnes réunies lors de l’événement pour confirmer qu’il ne s’agissait pas d’un effet visuel et lever tout doute :

« Tu ne trouves pas que je chante mieux ? C’est que je J’ai l’impression que nous sommes deux à chanter maintenant. Comme si quelque chose se passait. Je fais pipi plus souvent, mais bon« , a déclaré en riant le chanteur de 29 ans de Fraile Pintado.

Après avoir révélé son ventre, Cazzu a poursuivi son concert en interprétant ses tubes et jusqu’à présent, ni la chanteuse ni Christian Nodal n’ont téléchargé d’images sur leurs réseaux sociaux, mais après l’avoir officialisé, ce n’est qu’une question de temps avant que nous puissions avoir plus de détails. images. .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?