Diego Maradona aurait 61 ans : ce que dit le thème natal de la star du football

Que vous soyez fan de football ou non, il est impossible de nier la vertu et le talent magique qui ont coulé dans les veines de Diego Armando Maradona. Depuis qu’il était petit, en jouant au ballon, il montrait qu’il n’allait pas être juste un autre joueur. Il a su affronter l’adversité avec courage et courage. Mais ce n’est pas un hasard. Les Dix avaient une personnalité écrasante et une confiance impérieuse. Cependant, aussi certaines faiblesses et démons qui, en quelque sorte, ont éclipsé son génie.

Dans son carte natale, vous pouvez apprécier les aspects qui ont fait de lui une idole, ainsi que les difficultés les plus profondes. En astrologie, l’étude de la carte astrale est généralement utilisée pour connaître en détail les forces et les faiblesses d’une personne. Contrairement à la croyance populaire, l’astrologie n’est pas prédictive. En fait, l’objectif de cette discipline n’est pas de vous dire ce qui vous arrivera ce jour-là selon votre signe comme cela est répandu depuis des années dans les horoscopes des magazines. L’astrologie est bien plus que cela et, à tel point, qu’elle connaît un essor incroyable partout dans le monde.

Par conséquent, le jour où Diego aurait eu 61 ans, nous verrons à quoi ressemblait sa personnalité, selon son Soleil, Lune et Ascendant, trois éléments super importants dans la lettre. Maradona est née le 30 octobre 1960, c’est-à-dire que son Soleil, qui est l’essence d’une personne, était situé dans le signe de Scorpion. C’est un signe d’eau (comme le Cancer et les Poissons) et le mode fixe (comme le Taureau, le Lion et le Verseau). Les eaux profondes et intenses sont naviguées en Scorpion. Contrairement à ses compagnons Cancer et Poissons, ce signe est beaucoup plus curieux, direct et réaliste. Il ne se contente pas de vivre dans un monde idéal plein de fantaisie, Scorpion veut vivre et réaliser tout ce qu’il entreprend.

C’est sans aucun doute un grand stratège, ce n’est pas pour rien qu’il est gouverné par Pluton et aussi par Mars, signe d’action. Les Scorpions du Soleil sont passionnés, mystérieux, très directs et parfois réservés (dans ce cas, cela dépend aussi d’autres aspects du thème, comme l’endroit où se trouve Mercure).

Pendant ce temps, Diego avait son Lune en Poissons. La Lune est liée au lien maternel et aux émotions les plus naturelles d’une personne. C’est le lieu du confort. Étant en Poissons, il y a beaucoup de pouvoir d’imagination, ils sont idéalistes et très romantiques. D’autre part, il a un talent artistique puissant. Il faut se rappeler que Maradona n’était pas seulement un footballeur extraordinaire, il a également montré qu’il avait un rythme incroyable tant pour la danse que pour le chant. Quelque chose d’important à noter à propos de sa Lune est qu’il était dans le maison 5.

Toutes les planètes en plus d’être dans un signe sont dans une certaine maison et cela indique dans quels domaines de la vie ces éléments lunaires vont se refléter. La 5ème maison gouverne le Lion et étant ici sur la Lune, on peut dire que Maradona avait besoin d’être remarqué, d’être admiré par les autres, au fond il voulait être aimé, de la manière la plus pure qui soit. D’autre part, il est important de noter que face à des conflits, les personnes de cette maison et au-dessus en Poissons peuvent agir de manière enfantine et capricieuse.

Pendant ce temps, le Vers le haut Diego était, comme son Soleil, en Scorpion. L’ascendant est un point très important du thème natal, mais pas une planète. Il indique comment nous nous montrons aux autres et il marquera également les aspects de notre vie que nous devons apprendre. Avoir le Soleil et l’Ascendant dans le même signe ce chemin sera facilité, puisque son identité est cohérente avec l’apprentissage et, en quelque sorte, l’énergie du Scorpion sera plus exaltée.

Les gens avec le ascendant en Scorpion ils ont une profondeur inatteignable, ils sont magnétiques, intuitifs et contrôleurs. Ils peuvent parfois être autoritaires, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Malgré les ténèbres qui peuvent les accompagner tout au long de leur vie, ils ont la capacité de se régénérer et de se battre comme personne d’autre. Ce sont des gens qui font face à l’adversité n’importe quoi.

Le thème astral de Diego Maradona est presque entièrement dominé par l’élément eau. Cela explique pourquoi les émotions ont joué un rôle très important tout au long de la vie, au point de ne plus pouvoir les contrôler à un moment donné et de tomber dans les addictions et l’autodestruction.

Enfin, un autre point intéressant à souligner dans la lettre de Diego Maradona est qu’il avait

trois planètes en maison 12, qui régit les Poissons et donc tout ce qui touche à l’inconscient et au collectif. Diego avait non seulement le Soleil en 12, mais aussi Mercure, planète de la Communication et qui était aussi en Scorpion (ce qui faisait de lui une personne piquante et acide lorsqu’il s’exprimait), et Neptune, maître de sa Lune également en Poissons.

Cela faisait de lui une personne extrêmement sensible à la douleur de l’autre. Elle lui a fait prendre conscience des inégalités sociales et, d’une certaine manière, lui a permis de n’oublie pas ton passé. Malgré l’énorme fortune qu’il a générée, il n’a jamais laissé de côté ce garçon qui a commencé à jouer au football à Villa Fiorito. Et c’est aussi ce qui le rendait unique.

