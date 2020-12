Pedro Pascal reviendra certainement dans la saison 3 de « The Mandalorian »

Il y a eu beaucoup de confusion autour de « Star Wars » ces derniers jours, en particulier en ce qui concerne l’avenir de «Star Wars: The Mandalorian». La scène post-crédits de la finale de la saison 2 de vendredi a révélé que Boba Fett et Fennec Shand joueront « Le livre de Boba Fett », disponible sur Disney + en décembre 2021.

Les fans ne savaient pas s’il s’agissait d’une nouvelle série ou peut-être d’un virage vers un format d’anthologie pour « The Mandalorian ». Grogu était à nouveau avec un Jedi, et le troisième saison de la série a déjà été annoncé pour une sortie de Noël de 2021, les gens ne savaient donc pas ce qui se passerait à l’avenir.

Heureusement, le créateur et producteur exécutif Jon Favreau éclairci les choses lundi matin. Lors d’une apparition dans « Good Morning America », Favreau a expliqué que « Le livre de Boba Fett » serait sa propre série, se déroulant dans la chronologie de « The Mandalorian ». Plus important encore, il a confirmé que l’histoire de « The Mandalorian » continuera à se concentrer sur le personnage de Pedro Pascal, Din Djarin.

«C’est en fait séparé de la saison 3 de« The Mandalorian ». Mais ce que nous n’avons pas dit dans cette publicité, c’est que la prochaine série, ce que Kathy a appelé« le prochain chapitre », sera« Le livre de Boba Fett », et nous y entrerons ensuite. en production immédiatement après cela avec «The Mandalorian». Dit Jon Favreau.

Alors « Le livre de Boba Fett » est le prochain titre de Guerres des étoiles qui viendra à Disney +, et en fait est en production,

Nous devons encore attendre un peu pour en savoir plus Mando et «The Mandalorian», Pedro Pascal sera à nouveau Din Djarin Noël prochain.