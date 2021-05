EA Sports acquiert le développeur Super Mega Baseball

EA Sports a acquis Metalhead Software, l’équipe canadienne derrière la série Super Mega Baseball. L’éditeur a déclaré dans un communiqué de presse qu’il avait l’intention d’aider à développer la populaire série de baseball arcade du développeur, ainsi que de développer de nouvelles expériences de jeu et de sport. «Nous sommes impatients de soutenir et d’investir dans l’équipe afin qu’elle puisse continuer à créer d’autres jeux incroyables qui raviront les amateurs de sport du monde entier», a déclaré Cam Weber d’EA Sports.

«Notre équipe a travaillé dur au fil des ans pour affiner une formule qui mélange de manière unique un style d’arcade avec un gameplay profond sur le terrain et des expériences multijoueurs coopératives et compétitives innovantes», a ajouté le co-fondateur de Metalhead Software, Scott Drader. «Dans ce prochain chapitre, nous sommes ravis de tirer parti de la puissance et de la portée d’EA pour offrir nos titres à un public plus large et pour franchir les prochaines étapes ambitieuses dans le développement de nos futurs titres.»

EA Sports se développe assez rapidement pour le moment, avec divers nouveaux projets en cours de production pour améliorer son portefeuille, notamment EA Sports College Football et EA Sports PGA Tour. Il a également finalisé son acquisition de Codemasters plus tôt dans l’année, la F1 2021 devant sortir cet été. Il sera intéressant de voir comment il attribue Metalhead Software: pourrions-nous voir des retombées d’arcade similaires pour certaines de ses plus grandes marques, comme Madden et FIFA?