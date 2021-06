La bande-annonce de gameplay de Madden NFL 22 PS5 détaille la nouvelle expérience Game Day

La grande nouvelle fonctionnalité de gameplay de Madden NFL 22 cette année est ce qu’il décrit comme Dynamic Gameday – et malheureusement pour les propriétaires de PlayStation 4, il ne sera disponible que sur les consoles de nouvelle génération. L’idée est que le titre vise à mieux capturer ce que c’est que de jouer dans un jeu réel de la NFL, donc si vous êtes loin de chez vous et que vous essayez de faire un retour contre une foule particulièrement bruyante, par exemple, vous pouvez avoir du mal à obtenir des instructions à vos coéquipiers.

Faire un grand jeu peut faire taire le stade, renvoyant l’élan en votre faveur – tout cela se manifeste grâce à un nouveau compteur qui va et vient en fonction du swing du match. Chaque stade a des attributs et des avantages uniques qui lui sont associés, qu’il s’agisse d’une endurance réduite à Denver ou de vents plus forts à Chicago, et l’idée est que chaque match est censé être unique et apporter de nouveaux défis.

Associez cela aux mises à jour du mode Franchise en cours, et il devrait y avoir beaucoup plus de variété en mode solo. La vidéo ci-dessus note que 80% des matchs de Madden NFL 21 ont été joués hors ligne, il a donc réorganisé l’IA pour la rendre plus réaliste et engageante. Mais alors que nous apprécions tous les ajouts et améliorations présentés ici, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer les nombreuses animations familières utilisées dans le métrage lui-même.