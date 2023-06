James Wan dit qu’Aquaman 2 aborde le changement climatique d’une « grande manière »

Cette année verra enfin la sortie de Aquaman et le royaume perdu, la suite de super-héros qui a subi plusieurs retards de date de sortie. Ramenant Jason Momoa en tant que super-héros titulaire, le film devrait sortir en salles le 20 décembre. Avant la première, le réalisateur James Wan taquine le film dans une nouvelle interview avec THR, et cela inclut de mentionner comment la suite aura un ton beaucoup plus sérieux par rapport à son prédécesseur, compte tenu de la façon dont elle aborde le changement climatique.





« J’espère le terminer bientôt », a déclaré Wan à propos de l’état actuel de la post-production du film. « On a le truc DGA [contract negotiations] le mois prochain, et donc il y a juste quelques trucs que nous devons finir. C’est un grand film. Il a beaucoup d’effets visuels et de pièces mobiles, mais nous allons dans cette direction, et j’ai hâte que les gens le voient. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Wan a ajouté: « Je pense que les gens vont être ravis de voir que ce film est assez différent du premier film en termes de ton. C’est un peu plus sérieux et nous traitons de problèmes comme le changement climatique. Nous sommes pas peur de se pencher là-dessus de façon importante, parce que le Aquaman bande dessinée, même il y a longtemps, a toujours été soucieuse de l’environnement. Il a toujours été quelqu’un qui s’est battu pour garder l’océan propre, et cela semble plus pertinent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Donc ce film a quelque chose à raconter, mais c’est toujours un film d’action-fantasy amusant. »





Aquaman et le royaume perdu ne sont peut-être pas la fin d’Aquaman de Jason Momoa

Images de Warner Bros.

La précédente Aquaman le film a dépassé le milliard de dollars au box-office, et bien sûr, l’espoir chez Warner Bros. est que la suite aura un succès similaire. Une bonne performance au box-office peut également se traduire par un troisième Aquaman film avec Jason Momoa, car cela n’a pas été exclu, même avec la formation de la DCU par les nouveaux chefs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran. Safran est producteur sur Aquaman et le royaume perdu et a taquiné qu’il pourrait y avoir plus à venir de cette version du personnage.

« Il n’y a aucune raison pour que toutes les personnes que vous avez mentionnées ne puissent pas faire partie de la DCU, nous n’avons tout simplement pas décidé quelle est l’histoire que nous voulons raconter qui intègre Shazam ou Aquaman », a-t-il déclaré à Deadline.

Aquaman et le royaume perdu sortira dans les salles de cinéma le 20 décembre 2023.