Pourquoi les films Marvel ont-ils autant de comédie ?

Ces derniers temps, l’univers cinématographique Marvel a changé la façon dont nous voyons les films de super-héros. Proposer une histoire qui se déroule dans différents films a été un succès pour la franchise Marvel, car nombreux sont les fans qui vont au cinéma à chaque sortie d’un nouveau film pour ne pas rater la continuité de l’intrigue.

De même, quelque chose de caractéristique des films Marvel est cette touche d’humour qu’ils présentent, donnant lieu à des moments emblématiques et drôles qui sont restés dans la mémoire de tous les téléspectateurs. À présent Joe RussoDirecteur de »Avengers : Fin de partie », a révélé la raison pour laquelle Marvel Studios a pris la décision d’inclure autant de comédie dans leurs films.

Russo a réalisé divers films tels que »Captain America », »Civil War », »Avengers : Infinity War » et »Avengers : Endgame », toutes ces productions avec son frère Anthony Russo, étant le principaux créateurs du MCU. Dans une récente interview, on lui a demandé ce que le président de Marvel avait vu, Kévin Feigen lui et son frère pour réaliser des films de super-héros, considérant que ses œuvres précédentes à Marvel, n’avaient été que des séries comiques.

« Eh bien, l’ingrédient secret de Marvel est que Kevin aime que les films soient divertissants, n’est-ce pas ? Et le divertissement implique généralement de l’humour, et je pense que Kevin aime vraiment essayer des films et je pense qu’il aime assister à des films. » réponse » a expliqué Russo.

Les frères Russo étaient connus pour leur travail sur la sitcom »Communauté », une série populaire acclamée par la critique pour avoir changé de genre épisode par épisode. Feige était un tel fan de la série qu’il a reconnu le potentiel des frères en tant que réalisateurs.

« Kevin a vu une combinaison d’appréciation pour l’action … mais aussi l’humour et une certaine chaleur », a déclaré Russo. « Community », à bien des égards, avait un ton très similaire aux films Marvel, bien qu’un peu plus complexe du point de vue de l’humour, mais un ton très similaire, et je pense qu’il l’a vu et l’a apprécié. »

Apparemment, le mélange des exploits héroïques des super-héros avec la comédie, s’est avéré être un succès pour Marvel, il a donné lieu à plusieurs films de personnages différents, et même à de nouvelles séries qui sont actuellement diffusées sur Disney +, générant de gros revenus. et devenir l’une des franchises les plus proliférantes de l’histoire du cinéma.

L’univers cinématographique Marvel a été divisé en phases, actuellement en phase quatre, et devrait se terminer en 2023. Le prochain »Doctor Strange dans le multivers de la folie » sortira le 5 mai en salles. Disney + diffuse actuellement la dernière série Marvel, »Chevalier de la Lune ».