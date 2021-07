Kitaria Fables est à moitié RPG d’action, à moitié Farming Sim, à l’aventure sur PS5, PS4 en septembre

Sorti sur PlayStation 5 et PlayStation 4 dans un peu plus d’un mois, Kitaria Fables propose une nouvelle bande-annonce de gameplay. La vidéo elle-même est courte mais douce, offrant un aperçu des nombreuses aventures que le titre a à offrir. Kitaria Fables est essentiellement un RPG d’action et une simulation agricole fusionnés, et nous rappelle un peu le titre Nintendo 3DS Fantasy Life. Ce n’est d’ailleurs pas une mauvaise chose.

Kitaria Fables a également une coopérative locale, vous pouvez donc faire équipe avec un proche.

Le jeu sortira le 2 septembre