Quentin Tarantino envisagerait un remake de First Blood avec Adam Driver dans le rôle de Rambo

Bien que cela n’arrivera presque certainement jamais, Quentin Tarantino a exprimé un certain intérêt pour une Premier sang refaire. Oui, Tarantino a un pitch pour le Rambo franchise et cela impliquerait de faire une adaptation beaucoup plus fidèle au roman original qui a donné naissance à la franchise Sylvester Stallone. Tarantino a même en tête des acteurs, avec Adam Driver (Star Wars : Le Réveil de la Force, Histoire de mariage) prenant le relais de John Rambo et Kurt Russell (La chose, Les huit haineux) à bord en tant que shérif Teasle.

Quentin Tarantino fait actuellement la promotion de la sortie de sa novélisation de Il était une fois à Hollywood. Lors d’une récente interview, il discutait de certains projets qui auraient pu être, ou, bien que les chances soient minces, pourraient encore l’être. Cette partie de la conversation a surgi lors de la discussion de l’échec de Moulin et ce qui aurait pu arriver à sa carrière en conséquence. Il a envisagé d’autres projets de studio, comme un Westworld remake ou une adaptation de DC Sgt. Roche. Mais dans l’ici et maintenant, il considérerait Premier sang. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Si je voulais juste faire un bon film, que je savais être bon, je prendrais le roman de David Morrell pour Premier sang et faire le roman. Pas le film qui a été fait à partir de Premier sang. Je ferais le roman. Et Kurt Russell jouerait le shérif, et [Adam Driver] jouerait Rambo. Chaque fois que je le lis, le dialogue est si fantastique dans le roman de David Morrell que vous le lisez à haute voix. Ce serait si bon. Mais maintenant, je veux faire plus que ça. Mais si c’était juste sur le point de faire un bon film, c’est là-bas. »

celui de David Morrell Premier sang a été publié à l’origine en 1972. Bien que le film de 1982 du même nom soit tenu en haute estime, il s’écarte fortement de ce qui était sur la page. Quentin Tarantino propose de revenir là où tout a commencé et de donner vie fidèlement au travail de Morrell.

Mais les chances que cela se produise semblent minces. Quentin Tarantino a continué d’insister sur le fait qu’il allait se retirer du cinéma après une autre séance. Son dixième film sera son dernier. On ne sait pas encore ce que sera ce film, mais il est difficile d’imaginer qu’il sortirait quelque chose comme ça. Donc, à moins que quelque chose de dramatique ne change, cela n’existe que dans le pays du « Et si ? »

Premier sang a lancé une franchise qui s’est avérée être un énorme succès. À travers cinq films, le Rambo La série a rapporté plus de 818 millions de dollars au box-office. Plus récemment. Stallone est revenu pour 2019 Dernier sang, qui n’a pas été tenu en haute estime par la critique. Il a été question d’un Rambo mais cela ne s’est pas matérialisé. Maintenant, si l’homme derrière Pulp Fiction et Basterds sans gloire est venu frapper et j’ai voulu le redémarrer? Cela pourrait attirer l’attention d’Hollywood. Vous pouvez consulter l’interview complète de Quentin Tarantino sur le podcast The Big Picture.

Sujets : Rambo