Pas seulement El Reino : autre série argentine que Netflix prépare déjà

Le Royaume Ce sera la prochaine série argentine qui atteindra le service de streaming Netflix ce vendredi 13 août, à un horaire spécial dont nous vous avons déjà parlé. Il s’agit d’une nouvelle production nationale qui sera intégrée dans une bibliothèque pleine de titres qui dispose également d’un espace pour plus de contenu d’Argentine qui est déjà en développement. Voyez ce qu’ils sont !

+ Autres séries argentines que Netflix prépare

– Presque heureux | Saison 2

Deuxième volet de la série comique écrite et avec Sebastián Wainraich, sur un homme avec des conflits dans tous ses liens, en particulier avec lui-même. Avec Sebastián Wainraich, Natalie Pérez, Santiago Korovsky, Peto Menahem, avec des invités spéciaux. Réalisé par Hernán Guerschuny, créé par Alejandro De Grazia, Hernán Guerschuny, Sebastián Wainraich, Pablo Udenio et avec un scénario de Wainraich. Ils produisent HC Films & Tiger House.

– L’amour après l’amour

Série biographique avec des acteurs sur l’univers et l’histoire de Fito Páez, qui couvre 40 ans d’une vie traversée par le génie et la tragédie, les succès et les échecs, les excès, les amours et les chansons. Producteurs : Juan Pablo Kolodziej, Mariano Chihade, Juan Taratuto et Fito Páez. Une production de Mandarina Télévision.

– Grand ciel

Production musicale sur un groupe d’adolescents qui travaillent pour sauver un hôtel spécialisé dans les sports nautiques. Réalisé par Mauro Scandolari, écrit par Jorge Edelstein et produit par Pablo Ferreiro. À la tête de la distribution se trouve la mexicaine Pilar Pascual (« Allez! Vivez à votre façon »). Une production Non Stop.







– Le Marginal | Saison 4

Après l’incendie de San Onofre, les destins de Pastor (Juan Minujin), Mario Borges (Claudio Rissi) et Diosito (Nicolás Furtado), se croisent à nouveau dans la prison de Puente Viejo, dirigés par un directeur cynique, avec le Singe et sa bande, patrons des prisonniers. A cette confrontation s’ajoute la filiale locale U21. De l’extérieur, Sergio Antín (Gerardo Romano) opérera pour s’emparer du pouvoir de la prison et Emma Molinari (Martina Gusmán) aidera Pastor dans une nouvelle et dangereuse tentative d’évasion. Réalisé par Alejandro Ciancio, avec Sebastián Ortega en tant que producteur / showrunner. Une production de Underground et Telemundo Global Studios.







– L’Eternauta

Version contemporaine basée sur le roman graphique homonyme d’Héctor Germán Oesterheld, cette histoire de science-fiction montre un groupe de personnes combattant une invasion extraterrestre. Il est produit par K&S, réalisé par Bruno Stagnaro et avec la participation de Martín Oesterheld en tant que consultant.