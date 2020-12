La pieuvre frappe le poisson dans la tête (juste parce qu’elle le peut)

Pourquoi faire poulpes avez huit bras? Mieux vaut frapper le poisson, révèle de nouvelles recherches.

Ces céphalopodes intelligents font parfois équipe avec des poissons pour trouver de la nourriture; la chasse en collaboration comme celle-ci leur permet de couvrir plus de surface et augmente leurs chances d’attraper des proies. Cependant, lorsque de grandes pieuvres bleues (Octopus cyanea), également connus sous le nom de poulpes diurnes, sont mécontents de leurs partenaires de pêche, ils manifestent leur colère en frappant soudainement le poisson dans la tête.

La pieuvre se déchaîne en utilisant « un mouvement rapide et explosif avec un bras », lors d’une attaque « que nous appelons des coups de poing », ont écrit les scientifiques dans une nouvelle étude.

Les alliances de chasse temporaires entre les poulpes et les poissons des récifs coralliens sont documentées depuis des décennies et peuvent impliquer plusieurs participants de diverses espèces, ont rapporté les auteurs de l’étude le 18 décembre dans la revue. Écologie .

Parfois, les poissons et les poulpes travaillent ensemble pendant plus d’une heure, différentes espèces recherchant différents endroits. Les poulpes poursuivent des proies qui s’élancent autour des rochers et dans les espaces restreints du récif, tandis que les poissons qui se nourrissent de fond tels que la chèvre à selle jaune (Parupeneus cyclostomus) parcourent le fond marin et d’autres espèces de poissons patrouillent dans la colonne d’eau, selon l’étude.

Mais ces collaborations ne fonctionnent pas toujours aussi bien pour les poissons, montre la nouvelle étude. Entre 2018 et 2019, des chercheurs ont observé huit incidents en plongée à Eilat, en Israël, et à El Quseir, en Égypte, dans lesquels des poulpes ont soudainement frappé leurs supposés partenaires.

«J’ai éclaté de rire et j’ai failli m’étouffer avec mon propre régulateur», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Eduardo Sampaio, titulaire d’un doctorat. étudiant à l’Université de Lisbonne et à l’Institut Max Planck du comportement animal. Ses réactions ultérieures ont été plus modérées, « mais je m’émerveillais toujours à chaque fois que je le voyais », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

« Le poisson était poussé vers le bord du groupe, ou quittait le groupe. Parfois après un certain temps, il revenait, d’autres fois il ne revenait pas du tout. La pieuvre laissait le poisson seul après l’avoir déplacé », at-il m’a dit. Bien que les poulpes soient auparavant connus pour lancer des coups de poing défensifs lorsqu’ils sont attaqués par des demoiselles ou en se battant pour de la nourriture, c’est la première fois que leurs coups de poing sont décrits scientifiquement et liés à la chasse collaborative, a déclaré Sampaio dans l’e-mail.

Une pieuvre d’un jour enfonce un poisson-chèvre à selle dorée dans les eaux près d’Eilat, en Israël, le 17 octobre 2018. Les poulpes peuvent frapper un poisson allié hors du chemin pour capturer des proies … mais parfois, on ne sait pas pourquoi ils le font. (Crédit d’image: Sampaio, E., MC Seco, R. Rosa et S. Gingins. 2021. Ecology. Doi.org/10.1002/ecy.3266)

Partenaires, mais pas amis

Mais pourquoi les pieuvres s’en prenaient-elles? Bien que les partenariats entre espèces puissent être mutuellement bénéfiques, cela ne signifie pas que les participants veillent réellement aux meilleurs intérêts de chacun, a expliqué Sampaio. Si l’opportunité se présente, les alliances peuvent être rejetées et la pieuvre prendra soin d’elle-même.

«Malgré la collaboration, chaque partenaire essaiera toujours de maximiser ses avantages», a-t-il déclaré. «Dans les cas où la proie est facilement disponible, la pieuvre semble utiliser le« poinçonnage »comme un moyen de contrôler le comportement du partenaire d’une manière égoïste», mettant littéralement de côté la concurrence pour voler un repas tentant.

Les scientifiques ont également enregistré des événements où il n’était pas immédiatement clair comment la pieuvre avait bénéficié en frappant le poisson. Une possibilité pourrait être que ces actes négatifs, bien que nocifs pour le poisson, coûtent finalement moins d’énergie à la pieuvre que la coopération. Le coup de poing pourrait également être une punition, de sorte que le poisson serait alors un meilleur partenaire dans les collaborations futures, a déclaré Samapio. Mais ces explications sont spéculatives, et Sampaio devra regarder beaucoup plus de KO de poulpe contre poisson pour démêler ce qui motive une pieuvre à lancer le premier coup de poing.

« Nous voulons comprendre comment les interactions antérieures entre les deux animaux, dans le contexte de l’ensemble du groupe, peuvent conduire à un poisson – et également ce qui change après cet événement », a-t-il déclaré. « Nous soupçonnons que la raison principale est liée aux opportunités de proies, bien sûr, car c’est aussi la raison pour laquelle ces groupes se forment naturellement en premier lieu, étant donné les stratégies de chasse complémentaires des partenaires. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.