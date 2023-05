Quentin Tarantino tire contre le streaming dans le cadre du Festival de Cannes

in

Cinéma

Quentin Tarantino a profité du Festival de Cannes et lors d’une conversation avec un média, il a tiré sur l’importance actuelle que l’industrie accorde au streaming. Qu’a t’il dit?



© àQuentin Tarantino

Quentin Tarantino est l’un des cinéastes les plus influents des dernières décennies qui prépare sa retraite avec son prochain film, intitulé Le critique de cinéma. La bande, contrairement à ce que l’on pensait, n’est pas basée sur Pauline Kael, comme on le croyait au début, mais le créateur populaire a pris un critique de cinéma inconnu qui a écrit il y a longtemps dans un magazine porno qu’il a lu dans sa jeunesse. Tout cela révélé dans le cadre de la festival du film de Cannes.

Directeur de il était une fois à hollywood Il a dit que c’était le moment idéal pour prendre sa retraite plutôt que de devoir commencer à travailler en rendements décroissants comme cela se produit avec les films qui vont directement au streaming tel qu’il l’a défini. Date limite. « Je n’aime pas travailler avec des rendements décroissants. C’est le bon moment car qu’est-ce qu’un film aujourd’hui ? Quelque chose qu’ils ont mis sur Apple ? Ce serait des rendements décroissants. »a déclaré cet homme fondamental pour l’industrie du grand écran.

Quentin Tarantino et le streaming

Poursuivant sa rafale contre le streaming Quentin Tarantino fait remarquer que son prochain film sera produit par Sony: « Je vais probablement le faire avec Sony parce que c’est le dernier studio qui est absolument et totalement engagé dans le cinéma. Il n’est pas obsédé par l’alimentation de son réseau de streaming. Ils sont attachés à l’expérience théâtrale. Ils jugent le succès par les sièges occupés ». Tout indique que le cours que prend le septième art ne plaît pas au responsable de Kill Bill.

Dans ce contexte, Quentin Tarantino parlé de la relation commerciale entre Ryan Reynolds et Netflix. Le galant savait comment jouer alerte rouge et Le projet Adam pour Le N rouge avec le cinéaste respecté posant une question valable pour les autres : Quel est le profit que ces films ont laissé ? En un mot, le streaming peut-il remplacer l’expérience du cinéma et le succès commercial d’obtenir des billets partout dans le monde ?

«Pour Netflix, Ryan Reynolds a gagné 50 millions de dollars sur ce film et 50 millions de dollars sur un autre et 50 millions de dollars sur le prochain film avec eux. Je ne sais pas de quels films il s’agit. Je ne les ai jamais vus. Les avez-vous vu? Je n’ai jamais parlé à l’agent de Ryan Reynolds, mais son agent dit « eh bien, ça a coûté 50 millions de dollars ». Eh bien, tant mieux pour lui qu’il gagne autant d’argent. Mais ces films ne sont pas dans l’air du temps. C’est presque comme s’ils n’existaient pas. »a déclaré le responsable de chiens de rue.

