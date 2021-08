La fin du Kissing Booth 3: voici ce qui arrive à chaque personnage

Elle se retrouve-t-elle avec Noah ou Marco ? Qu’arrive-t-il à Lee et Rachel ? Voici comment s’est terminé The Kissing Booth 3 pour tous les personnages principaux.

Depuis que Netflix est tombé La cabine des baisers dans nos vies, nous avons tous été discrètement accrochés à la relation d’Elle Evans et Noah Flynn, ainsi qu’à son adorable amitié avec la meilleure amie Lee. Avec la sortie de Le Kiosque du Baiser 3, il est temps de dire au revoir alors que la série se termine pour de bon.

Le dernier versement de La cabine des baisers la franchise met fin aux intrigues de chacun – et partage même un aperçu de la vie d’Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) en tant qu’adultes dans la vingtaine après un saut dans le temps de six ans.

Mais où finit tout le monde ? Qui est encore en couple ? Qui a rompu ? Qu’est-il arrivé à Marco (Taylor Zakhar Perez) et Chloé (Maisie Richardson-Sellers) ? Voici ce qui arrive à tous les personnages principaux à la fin de La cabine de baisers 3.

LIRE LA SUITE: The Kissing Booth 3 : Elle et Noah finissent-elles ensemble ?

La fin de Kissing Booth 3: Qu’arrive-t-il aux personnages? Image : Netflix

Elle Evans

Après avoir passé un été entier à délibérer pour savoir si elle devait ou non aller à Harvard ou à Berkeley, puis à choisir Harvard avant de rompre avec Noah, Elle décide finalement d’aller à l’Université de Californie du Sud (USC).

Inspirée par des conversations avec Mme Flynn et Chloé, Elle décide de suivre ses propres rêves et choisit d’étudier les médias interactifs et les jeux vidéo.

Six ans plus tard, nous découvrons qu’Elle est diplômée de l’USC et est maintenant développeur de jeux vidéo, concevant ses propres jeux. Elle a également une toute nouvelle coiffure coupée en lutin et possède maintenant sa propre moto.

Nous découvrons également qu’Elle et Noah ne se sont pas vus depuis très longtemps, probablement depuis qu’ils se sont dit au revoir à la maison de la plage il y a six ans. À la fin du film, ils acceptent d’aller faire un tour ensemble la prochaine fois que Noah sera en ville, et le plan final les voit à nouveau ensemble sur la route, avec la possibilité de raviver leur relation bien sur la table.

Noah Flynn

Après avoir rompu avec Elle, Noah retourne à Boston pour poursuivre ses études à Harvard.

Six ans plus tard, nous apprenons qu’il est diplômé de la Harvard Law School et qu’il répond maintenant aux offres d’emploi de cabinets d’avocats de New York et de Los Angeles. Il ne sait pas lequel il va choisir, faisant écho à la décision d’Elle à l’université.

Après avoir croisé Elle au carnaval, vêtu d’un costume suave, Noah accepte de renouer avec son ex-petite amie, promettant d’appeler Elle à une date ultérieure. Il tient sa promesse et – comme mentionné ci-dessus – le dernier plan voit les deux réunis sur la route, partant l’un à côté de l’autre au coucher du soleil.

Qu’arrive-t-il à Elle à la fin de The Kissing Booth 3 ? Image : Netflix

Lee Flynn et Rachel

Lee se rend à Berkeley sans sa meilleure amie Elle, mais ils restent connectés tout au long de l’université. Rachel se rend également dans une autre université, qui semble être assez éloignée de la Californie et de Lee.

Rachel rompt avec Lee après s’être rendu compte que le maintien d’une relation à distance tout en fréquentant l’université rendrait les choses beaucoup plus difficiles pour eux deux. Ils se séparent en bons termes, étant entendu que s’ils étaient censés être ensemble, ils retrouveraient le chemin l’un de l’autre.

Six ans plus tard, il est révélé que Lee et Rachel se sont remis ensemble à un moment donné. Il semble également qu’ils soient fiancés, car Noah demande quand est leur mariage.

Marco

Après s’être battu et perdu à nouveau Elle, Marco accepte qu’ils ne sont pas censés l’être. Après avoir rencontré Elle lors de la dernière soirée avant qu’ils ne partent tous pour l’université, Marco révèle qu’au lieu d’aller à l’école, il fait une année sabbatique.

Marco se rendra à New York pour essayer de travailler comme musicien, ce qu’il a toujours voulu faire. Il l’appelle même son nouveau « moonshot », faisant référence au commentaire d’Elle dans La cabine des baisers 2. Les deux se disent au revoir et Marco disparaît dans la fête.

C’est la dernière fois que nous voyons Marco, car il n’apparaît pas dans la mise à jour de six ans plus tard à la fin du film.

Chloe

Chloé retourne à Harvard à la fin du film, mais pas avant de donner quelques conseils à Elle et de lui dire qu’elle pense qu’elle est une « femme absolument brillante ». C’est la dernière fois que nous voyons Chloé. Elle n’est pas mentionnée ou vue dans la mise à jour six ans plus tard.

Qu’arrive-t-il à Marco à la fin de The Kissing Booth 3 ? Image : Netflix

Ailleurs, lors de la dernière fête avant qu’ils ne partent tous à l’école, Elle dit au revoir aux filles OMG, Vivian, Tuppen et Ollie et Miles, qui sont toujours ensemble après leur baiser à la fin de La cabine des baisers 2.

Mme Flynn décide également en fin de compte de ne pas vendre la maison de plage, ce qui signifie qu’elle restera dans la famille Flynn pour les années à venir. Et quant à la famille d’Elle ? Après qu’Elle se soit excusée auprès de Linda, Linda devient une partie plus importante de la famille Evans, sort avec son père et est vue en train de jouer avec son frère Brad.

Et c’est tout – la fin de La cabine des baisers saga! La fin d’une époque pour nous, mais peut-être le début d’un tout nouveau chapitre pour Elle et Noah.

LIRE LA SUITE: Y aura-t-il un Kissing Booth 4 ? Voici ce qui a été dit jusqu’à présent

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂