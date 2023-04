Mayim Bialik partage que Blossom Cast « est à bord » pour le redémarrage

UN Fleurir le redémarrage a été activé Maïm Bialikl’esprit depuis un certain temps. En 2021, Bialik a déclaré qu’elle et le créateur de la série Don Reo étaient intéressés par un redémarrage limité, mais avaient besoin d’aide pour intégrer le réseau. Mais les choses ont progressé et Bialik a fourni à Variety une mise à jour sur un éventuel redémarrage de Blossom, indiquant à la publication que la distribution originale était prête à revenir et qu’un scénario d’épisode pilote était terminé.





« L’émission était censée être ‘Catcher in the Rye’ à propos d’une fille, ce qui était inhabituel », a déclaré Bialik. « Et nous aimerions faire un redémarrage inhabituel. Nous aimerions faire une seule caméra. » Elle a ajouté: « Tous les acteurs sont à bord. »

Bialik a dépeint Blossom Russo pendant les 5 saisons de l’émission dans les années 1990. Adolescente italo-américaine, Blossom a navigué dans une maison pleine d’hommes : son père musicien Nick (Ted Wass) et ses frères Joey (Joey Lawrence) et Anthony (Michael Stoyanov). Jenna von Oy a également joué dans la série en tant que meilleure amie de Blossom, Six LeMeure. David Lascher, Barnard Hughes et Finola Hughes sont également apparus dans des rôles récurrents tout au long de la série, qui s’est terminée en 1995.

Cette conversation avec Variety fait suite à un événement de l’Université Bryant le 17 avril, où Reo et Bialik étaient des conférenciers invités. Après l’événement, Bialik a partagé une publication Instagram taquinant le redémarrage, en écrivant : « Nous nous sommes bien amusés à parler de nos métiers respectifs, de nos 35 ans d’amitié et à répondre aux questions sur un redémarrage de Blossom ! Pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas là, nous Je veux dire, tu ne veux pas savoir ce que Blossom Russo a fait ? »





Qu’est-ce qui retient Blossom ?

Studios de la BBC

Aussi excitant que puisse paraître la possibilité d’un redémarrage pour les fans de la série originale, certains problèmes doivent encore être résolus. L’emploi du temps de Bialik n’est pas vraiment léger, car elle joue actuellement dans Appelez-moi Kathôtes Danger de célébrité ! et partage les responsabilités d’hébergement avec Ken Jennings pour Péril!

« Mon emploi du temps n’a même pas été assez ouvert pour y penser, mais Don et moi sommes enfin prêts à avoir un plan plus significatif autour de cela. Et les gens me demandent tout le temps à ce sujet. Vous savez, nous étions une émission inhabituelle sur un fille à ce moment-là. Il n’y avait pas d’émissions sur les filles. Tout le monde disait: ‘Personne ne regardera ça.’ Et nous y sommes », a déclaré Bialik à Variety.

Télévision Touchstone produite Fleurir, et la série est désormais disponible sur Hulu ; les deux ont des liens avec Disney. Selon Bialik, cela rend le redémarrage compliqué : « C’est un ensemble de conversations avec Disney parce qu’il y a beaucoup de bureaucratie et il y a beaucoup de complexité. C’est compliqué », a-t-elle déclaré.

Après Blossom, Bialik est apparu dans des séries dont La théorie du Big Bang, grosse actrice, La vie secrète d’un adolescent américainet Calme ton enthousiasme. Depuis 2021, elle incarne le personnage titulaire dans Appelez-moi Kat, qui tient un café pour chats à Louisville. Elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film dramatique de 2022 Comme ils nous ont créésqu’elle a également écrit et produit.