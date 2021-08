ABC a-t-il annulé Epic pour une préquelle de La Belle et la Bête ?

Des créateurs de Habia una vez (traduit par Il était une fois), Protagonisée par Brittany O’Grad Oui Sarah Hyland et fait partie de l’univers Disney +. Tout cela semblait être un signe que la série Épique ce serait un grand succès pour abc, le réseau de télévision appartenant à The Walt Disney Company. Cependant, cela n’a pas suffi : le projet a été abandonné et La belle et la Bête ils auraient quelque chose à voir avec tout cela.

Le retour de Adam Horowitz Oui Edouard Kitsis fans excités qui s’attendaient à voir de nouveaux travaux de la part des responsables de Habia una vez, qui s’est terminé il y a trois ans et a laissé tout le monde en redemander. Mais, comme rapporté Le journaliste hollywoodien, La vérité est que le pilote de la série n’a pas convaincu les dirigeants de la société qui ont décidé d’annuler Épique.

Brigitte Hales, scénariste des deux séries, a assuré que le projet avait débuté fin 2019. L’émission télévisée allait avoir de nouveaux personnages qui traverseraient des histoires d’amour romantiques connues auparavant. Pour cela, ils ont convoqué Brittany O’Grady (Paula dans Le lotus blanc) et Sarah Hyland (Haley Dunphy dans Famille moderne), accompagné d’Eleanor Fanyinka. Le contenu allait être disponible sur Disney+ qui prépare désormais quelque chose d’encore mieux.







Quel lien la Belle et la Bête a-t-elle avec Epic ?

Ongle préquelle de la célèbre histoire de la princesse et du prince Adam est le nouveau projet auquel Edward Kitsis fait face avec Adam Horowitz. C’est une série de huit épisodes au total qui racontera les aventures de Gaston, LeFou et leur demi-soeur. La production de cette proposition convaincante sera un contenu exclusif Disney + et commencera le tournage l’année prochaine.

Josh Gad, Briana Middleton, Luke Evans seront les protagonistes du prequel en préparation par Disney + (Getty).



À la joie de ceux qui ont apprécié le film sorti en 2017 et mettant en vedette Emma Watson, tellement de Luke Evans Quoi Josh Gad Ils reprendront leurs rôles accompagnés de Briana Middleton qui rejoint le casting. Oui ok Épique ne se dévoilera pas et ne respirera pas le climat de Habia una vez encore une fois, la vérité est que la préquelle de La belle et la Bête il est encore plus prometteur et excite déjà ses fans.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à sortir uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?