Pam et Tommy : premiers avis publiés

La série centrée sur le scandale sexuel mettant en vedette Pamela Anderson et Tommy Lee arrivera via Star +. Lily James et Sebastian Stan dirigent la production.

©IMDBLa série diffusera 3 épisodes le 2 février.

Il en faut de moins en moins Hulu lance l’une des séries les plus attendues de l’année, Pam et Tommy. Centré sur le scandale sexuel impliquant une vidéo volée montrant Pamela Anderson et Tommy Lee avoir des relations, jouera Sébastien Stan et Lily James. Il n’arrivera en Amérique latine que du 2 février au Étoile+, avec ses trois premiers épisodes puis un par semaine sortira. Les premiers avis ont été publiés aujourd’hui.

Tilly Pearce d’espionnage numérique

NumériqueEspion n’a que des éloges pour la nouvelle série de Hulu qu’ils définissent comme un « magnifique récit de la catastrophe de la sex tape ». Bien qu’ils soulignent qu’il est « bizarre » qu’aucun des personnages réels n’est lié au projet, « ressemble à une lettre d’amour au couple qui n’a jamais eu de chance ». De plus, il met en évidence la « incroyable travail » à partir de Sébastien Stan.

Darren Franich d’EW

Pour François, James est celui qui se démarque et réalise « capturer l’âme de la star de Alerte à Malibu”. Cependant, je pense que la mini-série « emmêle une histoire fascinante avec des histoires moins fascinantes ». Pour le critique de euh, Stan cette « bien » bien que cela ne semble pas très convaincant quand il le dit, et le pire est pris seth roden, dont il écrit : « Il fait tout ce truc de comédien sérieux où la seule émotion visible est la confusion ».

Daniel Fienberg du Hollywood Reporter

Le journaliste de Le journaliste hollywoodien suggère que « le coeur » de cette nouvelle série est en « l’affrontement entre le rire obscène et la maladresse la plus socialement empathique ». De plus, cela suggère que si les trois premiers épisodes (tous réalisés par Craig Gillespie) sont amusants, les cinq derniers font « se sentir mal parce que tu as aimé les trois premiers ». En ce sens, cela suggère qu’il n’est pas clair dans quelle mesure il y a une recherche de parodie dans les premiers épisodes. Cependant, il met en évidence : «Nous avons fait un gâchis avec les stars de ce pays. Pam et Tommy Attrape ça ».

Daniel D’Addario de la variété

Dans Variété, D’Addario suggère que la série est « un regard étonnamment sensible sur une histoire de tabloïd ». A cet égard, il précise ensuite que « sa curiosité et sa sensibilité à ses sujets le distinguent ». Pour l’auteur, l’œuvre la plus importante est celle de Lily James, qu’il définit comme « un triomphe absolu, à la fois dans le jeu et le maquillage », et que, bien qu’il s’agisse d’une série sur Pam, le travail de Stan est « solide ».

Jennifer Keishin Armstrong de The Wrap

Les mots de Armstrong sont ceux qui défendent le mieux cette production, dont le « forme brillante » qui a le premier scandale pour une sex tape de l’histoire moderne. « C’est souvent très amusant à regarder », assure-t-il dans sa revue, où il prend aussi la peine de pointer le « perfection » à partir de seth roden étant choisi comme Rand Gauthier, celui responsable du vol de la bande. La meilleure définition suggère : « Tout s’effondrerait si james et stan ils n’incarneront pas Pam et Tommy avec autant de charisme qu’avec lequel ils le font, et l’empathie nécessaire pour nous émouvoir pour ces gens dont les images ont toujours tendu vers le caricatural ».

