Tin et Tina : voici le casting du film inquiétant de Netflix

Tin and Tina est un film d’horreur dérangeant qui est sur Netflix et dans Spoiler on vous dit tout sur ses protagonistes. Attentif!



le film d’horreur étain et tine j’arrive à Netflix et son synopsis dit : « Lola et Adolfo sont un jeune couple récemment marié qui perd les bébés qu’ils attendaient. Lola perd également sa foi en Dieu et espérant la retrouver, elle se rend avec son mari dans un couvent avec des enfants orphelins. Ils finissent par adopter Tin et Tina, deux frères et sœurs albinos de sept ans, au comportement plutôt étrange et fortement influencés par la religion catholique. Les jeux macabres des enfants commencent à obséder Lola ».

Ce qui est certain, c’est que étain et tine Il est aujourd’hui sur le podium des films les plus réussis de Netflix En ce qui concerne les visualisations, cependant, dans Tomates pourries Le film réalisé par Ruben Stein ne marche pas très bien, qui sur ce site a un taux d’acceptation de 29% donné par le grand public. On vous dit tout sur les acteurs du film.

+ Distribution principale de Tin et Tina

Carlos González Morollón est Tin

C’est un jeune acteur espagnol qui a une certaine expérience dans l’industrie puisqu’il a su se démarquer dans la trilogie Père il n’y en a pas plus d’un où il a participé à chacune des entrées de la franchise de 2019 à 2022. Plus tard, l’occasion de briller dans l’histoire d’horreur viendrait étain et tine ce qui lui donnera sûrement une grande popularité et de nouveaux emplois si l’on tient compte du succès que connaît le film.

Anastasia Russo est Tina

Dès son plus jeune âge, elle aimait recréer ses films préférés de Disney avec sa sœur, et à l’âge de quatre ans, sa mère décide de l’envoyer suivre des cours de théâtre et de la recruter dans une agence locale qui l’amènera bientôt à travailler sans arrêt dans des publicités, des longs métrages et des séries télévisées. Sa filmographie comprend Filles Noires, La télévision en plus de étain et tine.

Milena Smith est Lola

Elle est une actrice de cinéma et de télévision espagnole connue pour avoir joué Mila dans Tu ne tueras de David Victori et Ana dans Mères parallèles de Pedro Almodovar. Ces rôles ont été nominés pour Goyas pour la meilleure nouvelle actrice et la meilleure actrice dans un second rôle, respectivement. À la télévision, il a participé à des titres tels que Âme et La fille des neiges. Sa filmographie comprend, outre les films susmentionnés, libellules et l’imminence Trou 2.

Jaime Lorente est Adolfo

C’est un acteur espagnol renommé qui a brillé dans des séries télévisées très populaires telles que Le vol d’argent où il a joué Denver et Élite où il a prêté le corps à Nano. Il a 31 ans et sa filmographie comprend des titres tels que Tout le monde sait, L’ombre de la loi, Qui emmènerais-tu sur une île déserte ? et Frères et sœurs, entre autres. Il est actif sur le petit écran depuis 2016, date à laquelle il a lancé sa carrière à la télévision avec Le secret du vieux pont. Une figure montante qui se démarque également au chant et avec des rôles au théâtre.

Le casting de étain et tine est complété par Teresa Rabal, Joserra Leza, Ruth Gabriel et Chelo Vivares qui incarnent les personnages de ce film d’horreur qui figure parmi les contenus les plus sélectionnés de Netflix Actuellement. Ça va?

