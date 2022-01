Jimmy Page : Le légendaire guitariste choisit son album préféré de Led Zeppelin

Led Zeppelin, l’un des groupes de rock légendaires, a un catalogue de 108 chansons et 9 albums au total. Des fans du monde entier ont donné leur avis sur laquelle des chansons du groupe est la meilleure de toutes. Des chansons comme Stairway to Heaven, La chanson des immigrés Oui Tout plein d’amourfont partie des favoris.

L’un des moteurs pour que la plupart des chansons du groupe aient cette puissance et cette force, le guitariste jimmy Pagea déclaré quel était son album préféré de tous les temps du groupe.

En entretien avec Grand bruit, Page a partagé comment à l’époque où le groupe était actif, le musicien devait avoir des perceptions diverses des nouvelles tendances sonores dans l’industrie de la musique, et il considère que c’est pourquoi son groupe a eu l’impact qu’il a eu à l’échelle mondiale, enfin tous les membres étaient sous cette prémisse. Malgré le succès retentissant qu’ils ont connu, les albums listés »Led Zeppelin II », »III » et »IV »le légendaire guitariste pense que le meilleur album du groupe est définitivement »Présence »album paru en 1976.

Selon les mots de Jimmy, c’est l’album qui a mûri le professionnalisme qu’ils avaient en tant que musiciens et compositeurs au fil des ans. Bien que les premiers albums aient été des explosions de génie et de rébellion contrôlées par des producteurs et de bons ingénieurs du son, la réalité est que de 69 à 76, le groupe avait beaucoup grandi et plus qu’un « groupe de rock », Page considère qu’ils sont devenus professionnels les musiciens; d’authentiques compositeurs de salle qui ont compris tous les aspects de la composition, de la production et du développement d’un disque parfait.

»Je l’aime beaucoup, certainement. Je parle souvent à des gens qui me disent que Presence est leur album préféré, et je suis toujours surpris parce qu’il faut vraiment l’écouter pour savoir ce qui se passe. »

Cet album a été produit entièrement par Page, il est donc familier que je le considérais comme son produit phare ou le projet auquel j’ai consacré le plus grand soin pour qu’il sorte en tête. Bien que l’album ne contienne pas les chansons les plus emblématiques du groupe, il a dans son répertoire la chanson »Personne n’est la faute mais la mienne » Oui »La dernière bataille d’Achilles »un album qui présente sans aucun doute une belle composition dans ses thèmes et qu’il serait bon de visiter maintenant qu’on sait que c’est le préféré de Jimmy Page.