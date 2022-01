 »Halo Infinite » devient le jeu le plus joué de la saga lors de sa première

Depuis son lancement en décembre dernier, halo-infini est devenu l’un des grands favoris, depuis le nouvel opus de la Master chef accompagné d’Arma, la nouvelle intelligence artificielle, a déjà été joué par plus de 20 millions d’utilisateurs et il est proche d’être le lancement le plus réussi de l’histoire de la saga. Le compte Halo officiel sur Twittera dévoilé l’exploit, devenant le titre qui a fait le plus d’adeptes depuis son lancement.

Saty Nadelladirecteur exécutif de Halo Infinite, a expliqué que cela a été réalisé grâce à l’engagement de l’entreprise dans la création de contenu, de communauté et de cloud, depuis le Xbox GamePass de Xbox, est l’un des principaux revenus de l’entreprise, un service qui comprend ce nouvel épisode de Halo. Le jeu a créé son mode multijoueur gratuit le 15 novembre et l’a publié dans le cadre de son catalogue Xbox Game Pass le 8 décembre, accordant l’une des versions qui ont marqué 2021.

Le nombre actuel d’abonnés au Xbox Game Pass dépasse déjà les 25 millions d’utilisateurs, ce qui indique qu’un grand nombre d’entre eux se sont plongés dans la nouvelle aventure de 343 Industries. D’autre part, il a également été révélé que ForzaHorizon 5 Il est passé de plus de 4,5 millions de joueurs à franchir la barrière des 18 millions.

Vous aimerez aussi : Crytel confirme qu’il travaille sur »Crysis 4 » à travers une bande-annonce.

Il semblait difficile de surmonter le battage médiatique et les moments que la saga Halo nous a donnés au cours de ses plus de 20 ans d’histoire, mais sans aucun doute Infinite est venu très fort. Grâce à son mode multijoueur gratuit, sa grande campagne avec un nouveau monde ouvert et les options infinies en termes de mobilité et de stratégies, Halo Infinite est devenu la meilleure version de la saga.

La nouvelle campagne nous ramène avec le Master Chief dans le rôle principal avec de nouvelles mécaniques, des armes et une nouvelle histoire à découvrir aux côtés d’Arma, l’intelligence artificielle qui prend la place de Cortana.