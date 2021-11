Marvel révèle la chronologie complète du bouclier Captain America

Bien que le travail de Chris Evans en tant que Steve Rogers / Captain America ait pris fin, le manteau de ce héros est encore loin de disparaître et l’équipe derrière la franchise tentaculaire de Marvel Studios souhaite que le public le fasse.

En l’honneur de ce personnage patriotique, Marvel a présenté via Instagram une visite des différentes mains par lesquelles le bouclier de vibranium est passé depuis le moment où Howard Stark (joué par Dominic Cooper) l’a construit en 1943 tandis que le gouvernement des États-Unis cherchait à créer un symbole. pour représenter les troupes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un paléontologue fait l’éloge d’une vidéo spéciale pour « Jurassic World: Dominion »

La publication Marvel présente chacun des événements importants dans lesquels le bouclier a joué un rôle important, y compris le combat entre Steve et Tony Stark, la bataille contre Thanos et tous les événements survenus dans « Falcon and the Winter Soldier », concluant avec Sam Wilson en tant que nouveau Captain America.

Bien qu’il ait été confirmé que l’acteur Anthony Mackey sera le nouveau Captain America dans la continuité du MCU dans ses futurs projets, avec son propre film portant le manteau du personnage, il n’a pas encore été confirmé quand la production commencera ou si peut-être déjà là est un script terminé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ridley Scott va sortir des éditions étendues de ses deux dernières cassettes

L’héritage de Steve Rogers en tant que Captain America est plus vivant que jamais et cela a été démontré par la série « Hawkeye », dont le premier épisode présentait (dans le plus pur style de « Hamilton ») « Rogers: The Musical », dont on pouvait entendre la chanson « Save the City », dans laquelle on voit l’équipe des Avengers face à la menace Chitauri à New York. La série présentera un nouvel épisode chaque mercredi.