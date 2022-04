Clip exclusif : les zombies deviennent dociles pendant 32 secondes à la fois dans Shudder’s Virus : 32

Shudder diffuse maintenant le thriller effrayant de zombies Virus : 32 du maestro de l’horreur latino-américain Gustavo Hernandez (La maison silencieuse), et nous avons un extrait exclusif du film pour vous donner une idée de ce que c’est. Dans le film, les zombies sont poussés par un besoin compulsif d’infliger des violences mais restent inactifs pendant environ 32 secondes après les attaques. Dans notre clip, que vous pouvez regarder ci-dessous, une personne infectée s’approche d’une autre qui est confinée dans un fauteuil roulant en tant que jeune Iris (Paula Silva, Dans la carrière) regarde depuis sa cachette.

Aux côtés de Silva, le film met en vedette Daniel Hendler, lauréat de l’Ours d’argent de la Berlinale (Étreinte perdue). Il est produit par Aeroplano de Sebastián Aloi en Argentine et Mother Superior Films de Hernández et Ignacio Garcia Cucucovich en Uruguay.

Gustavo Hernandez a écrit et réalisé Virus : 32. Auparavant, Hernandez avait impressionné les fans et les critiques avec son premier long métrage La maison silencieuse (La casa muda), dont la première a eu lieu à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2010 et qui a reçu une renommée internationale. Cela a été suivi par Dieu local (Dios local) première au Fantastic Fest en 2014, ainsi que Tu ne dormiras pas (Pas de dormiras) en 2018 à Tribeca.

Vous pouvez lire le synopsis officiel du dernier film de Hernandez ci-dessous.

Dans Virus :32, un virus se déclare et un massacre effrayant fait rage dans les rues. Les malades deviennent des chasseurs, et ne calment leur fièvre qu’en tuant sans scrupule tous ceux qui ne sont pas encore infectés. Ignorant cela, Iris (Paula Silva, In The Quarry) et sa fille passent la journée au club de sport où Iris travaille comme agent de sécurité. Lorsque la nuit tombe, leur combat pour la survie est une réalité. Leur seul espoir de salut arrive lorsqu’ils découvrent qu’après chaque attaque, les infectés semblent s’arrêter pendant 32 secondes de calme avant d’attaquer à nouveau.

Virus :32 A été aimé par les critiques

Après plus d’une décennie de Les morts qui marchent et ses diverses retombées, il peut être difficile pour les cinéastes de capter l’attention des fans d’horreur avec de nouveaux films de zombies. Gustavo Hernandez était sur quelque chose en ajoutant un nouveau gadget au genre, présentant de nouvelles règles pour les zombies ainsi que le fait qu’ils peuvent devenir dociles pendant des demi-minutes à la fois. La plupart des critiques qui ont examiné le film étaient satisfaits, atterrissant Virus : 32 avec une note fraîche impressionnante de 93% chez Rotten Tomatoes; son score d’audience était également assez fort avec 80% de frais.

Ces zombies sont également agressifs et rapides lorsqu’ils sont actifs, ce qui les rend moins Les morts qui marchent et plus proche des terrifiants infectés que nous voyons dans des films comme 28 jours plus tard. Cela rend les zombies beaucoup plus terrifiants pour de nombreux téléspectateurs, ajoutant aux bonnes critiques recueillies par Virus :32 pour ramener ce genre d’horreur à la fiction zombie. Sachez simplement que le film n’est pas léger sur la violence, alors ne vous attendez pas à ce que Gustavo Hernandez se la coule douce avec ces personnages.

Virus :32 est maintenant en streaming sur Shudder. Vous pouvez consulter la bande-annonce complète du film ci-dessous.





