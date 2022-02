Exclusif: Nileeka Bose, chorégraphe d’Eternals, dit que la danse de Bollywood était «à 100% Kumail Nanjiani»

Marvel Studios’ Éternels présente le héros sud-asiatique Kingo Sunen, joué par le comédien, acteur et scénariste Kumail Nanjiani. Dans le film, Kingo devient une superstar de Bollywood, alors Nanjiani a dû entrer dans un territoire inconnu et apprendre à danser, et danser assez bien pour se fondre aux côtés de 50 danseurs professionnels. Pour s’assurer que l’acteur de Kingo ne sortait pas comme un orteil cogné, Marvel a embauché la chorégraphe de Bollywood Nikeela Bose pour travailler avec lui pendant plusieurs mois avant la première répétition de Bollywood, afin que Nanjiani soit prêt à apprendre la chorégraphie en trois jours.

45secondes.fr a eu la chance de parler avec le Éternels’ chorégraphe Nileeka Bose avant la sortie du film sur 4K, Blu-ray et DVD plus tard ce mois-ci le 15 février.

FILM VIDÉO DU JOUR

Formation de danse Bollywood de Kumail Nanjiani 101





Saaj Raja/Crawley et Horley Observer

Rebecca Kaplan : Comment était-ce d’entraîner Kumail Nanjiani pour Eternals?

Nileeka Bose : Honnêtement, tout le processus du début à la fin était si merveilleux. Je pense que c’est une personne formidable. Il n’est pas danseur. C’est un non-danseur autoproclamé. Donc, emmener quelqu’un qui ne croyait pas qu’il pouvait danser sortir et faire une séquence de près de trois minutes, c’était tellement amusant. Et de voir la confiance grandir à chaque fois que nous nous sommes rencontrés jusqu’au jour où il a filmé, c’était merveilleux pour moi.

R K : Dans une interview avec Jimmy Fallon sur The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Nanjiani a déclaré qu’il y avait un processus de formation de trois mois. Comment était-ce?

NB : Quand les gens demandent : « Comment l’avez-vous entraîné pendant trois mois ? Qu’a-t-il fait en fait ? » Honnêtement, le premier mois et demi, il a appris à danser parce qu’il ne savait pas danser. Ensuite, il a appris la danse qui figurait dans le film. Donc c’était vraiment intéressant.

Regardez le clip « Marvel Tricked Kumail Nanjiani into Doing a Bollywood Dance Number » de The Tonight Show ci-dessous:

R K : Quel a été le processus de répétition avec les 52 danseurs ?

NB : Nous avons eu 2 à 3 jours de répétitions avant de filmer, et c’était comme des journées complètes aux Pinewood Studios. C’était une semaine incroyable, et nous avons filmé la même semaine. Nous sommes allés aux répétitions le matin, nous sommes sortis vers 17h00. C’était tellement à faire. C’était un tourbillon de passer de ce que nous avons vu sur papier à ce qui se passe. Ensuite, je me suis mis derrière la caméra. J’ai eu un aperçu de ce à quoi cela ressemblerait au cinéma. Ensuite, nous avons attendu deux ans, puis c’est sorti.

R K : A-t-il utilisé une doublure de danse ?

NB : Il a eu un doublé pour une partie du film, mais pas pour la scène de la danse. Je suis fier de dire que c’est 100% Kumail Nanjiani.

R K : Étiez-vous également responsable des mouvements de mains chorégraphiés de Kingo ?

NB : Non, je ne peux pas m’en attribuer le mérite. J’aimerais pouvoir le faire, mais c’était quelqu’un d’autre. Mais j’ai entendu Salma Hayek dire qu’elle était confuse quant au moment où il faisait son Bollywood et quand il faisait ses séquences d’action similaires.

La Légende d’Ikaris





Studios Marvel

R K : Pouvez-vous expliquer ce qu’est Bollywood et en quoi c’est différent ?

NB : Ouais. Bollywood est une forme de danse indienne composée peut-être de gestes de la main indiens classiques et de styles modernes. Donc, c’est une fusion de, disons, la salsa, le hip hop, les danses à la mode et la danse commerciale. Tout est dans un creuset, et il est réglé sur de la musique en langue hindi (ou punjabi parfois). Ainsi, Bollywood est un style de danse, mais la culture est indienne. Je pense qu’il y a beaucoup de confusion entre Bollywood et la danse indienne, mais ça peut être l’un ou l’autre, ou les deux. Je pense que ce n’est que le début des gens qui voient la danse indienne dans le cinéma américain et britannique. J’espère qu’il y en aura d’autres après ce film.





R K : J’ai remarqué que la chorégraphie intègre divers styles de danse, comme le hip hop et le ballet.

NB : Définitivement. Je pense qu’avec Bollywood, les gens ont tendance à croire que c’est purement ce que vous voyez dans l’Inde classique, et ce n’est vraiment pas le cas. Cela peut être n’importe quoi.

R K : Comment avez-vous abordé la chorégraphie de « The Legend of Ikaris » ? Pouvez-vous m’en dire plus sur la pièce complète de plus de trois minutes?

NB : C’était un numéro de trois minutes, et les gens ont vu deux minutes et quelque chose comme ça. C’était beau. Nous avons réussi à faire passer l’essentiel de ce que nous avons chorégraphié et filmé à l’écran.

Il y avait une partie instrumentale. Il y avait une section histoire d’amour. Il y avait presque une section mariage ou retour à la maison. L’idée derrière tout cela était qu’il jouait un film dans un film. Il joue son ami Ikaris, mais c’est son alter ego, une star de Bollywood. C’est ce qu’il est parti faire quand on lui a dit de rejoindre la société et de s’y immerger, il s’est mis sur cette plate-forme massive et tout le monde a alors su qui il était.





Regardez le clip « Bollywood » complet des Eternals de Marvel Studios ci-dessous :

R K : Kingo est une star de Bollywood depuis un moment. Aviez-vous des idées d’histoires pour ses autres films de Bollywood ?

NB : Nous n’avions même pas besoin d’en parler parce que nous savions tous les deux les stars qu’il essayait d’être. Mais nous avions des gens dans notre esprit que nous avons référencés. De plus, Kingo à lui seul est un personnage très drôle, il a donc ses expressions, comme les sourcils levés. Je pense que Kumail a fait un excellent travail en tant que Kingo.

R K : Qui a conçu les costumes de la scène Bollywood ?

NB : C’était une de mes amies, Saran Kohli. C’est un designer très connu dans la mode masculine, et il a réussi à leur donner quelques idées pour le look de Kingo. Mais il a également fait les 50 costumes pour les danseurs, et il a fait un excellent travail.

Le voyage de Nileeka Bose vers Marvel





InterTalent

R K : Quel est ton parcours en danse ?

NB : Je me suis d’abord formé aux styles occidentaux, comme le ballet, le jazz, le moderne, le classique, les claquettes, tous ces styles. J’ai ensuite déménagé à Bollywood en vieillissant. Je voulais en savoir plus sur la culture et comprendre les différents styles de danse qui composaient Bollywood. En vieillissant, Bollywood est devenu mon seul style et je suis devenu un spécialiste.

Ensuite, j’ai quitté un travail de jour. J’étais dans les relations publiques et le marketing. J’avais aussi une licence en droit. Ensuite, j’ai décidé que je ne voulais pas seulement devenir chorégraphe. J’ai créé ma propre compagnie de danse, nous avons donc une école de danse. J’enseigne aux gens; J’ai une équipe, et une grande partie de l’équipe est apparue dans le film. Je suis également chorégraphe. Donc, je peux danser toute la journée. C’est le meilleur travail du monde. Je suis très chanceux.

R K : Comment s’est passé le saut du droit à la danse ?

NB : C’était un choix difficile, surtout quand vous n’avez personne d’autre vers qui se tourner dans votre famille qui soit un danseur ou un chorégraphe ou même quelqu’un de créatif. Pour moi, c’était difficile de dire que c’est ce que je veux vraiment faire. Il a fallu des années pour avoir une opportunité comme celle-ci, mais j’ai travaillé un peu plus dur chaque année. J’en ai fait un peu plus, et plus de gens m’ont découvert. J’étais très sûr que grandir à l’ère des médias sociaux n’était pas la voie que je voulais emprunter. J’ai essayé de me concentrer sur les films et d’être un vrai chorégraphe.

R K : Votre fille a-t-elle un super-héros ou un danseur préféré ?

NB : Elle ne le fait pas. Elle n’a que cinq ans, et elle comprend à peine ce que je fais, c’est des trucs qu’elle peut aller voir au cinéma. Donc, je pense que c’est l’année. J’espère que je lui présenterai plus de mon travail.





Elle n’aime pas les super-héros. Je pense que ses camarades de classe le sont, et ils sont tous fous de Homme araignée. À cinq ans, Spider-Man est le sujet brûlant. Mais oui, je vais la forcer à suivre la route de Kingo.

Éternels est maintenant disponible en numérique et sera disponible en 4K, Blu-ray et DVD le 15 février.





Le synopsis de la série télévisée Godzilla révèle les détails de l’accent et de la chronologie de Monarch De nouveaux détails sur la nouvelle série télévisée Godzilla suggèrent un changement d’orientation du lézard Titan à l’organisation Monarch.

Lire la suite





A propos de l’auteur