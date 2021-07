La réaction de Hoda à *cette* scène de « Sex/Life » de Netflix est inestimable

Comptez Hoda Kotb parmi ceux dont les mâchoires se sont retrouvées au sol à cause d’une scène de nu dont on a beaucoup parlé dans la nouvelle émission Netflix « Sex/Life ».

La réaction inestimable de Hoda à une scène de douche torride qui présente la virilité prodigieuse d’un personnage en plein écran a été partagée par sa co-animatrice d’aujourd’hui Jenna Bush Hager sur TikTok mercredi.

« Réaction aveugle à l’épisode 3 de Sex/Life à 19h50 », a écrit Jenna en légende de la vidéo.

Hoda recule d’abord, puis reste bouche bée au moment où un personnage joué par l’acteur australien Adam Demos se retourne sous la douche au gymnase et affiche une nudité frontale complète avec un autre personnage joué par Mike Vogel faisant une double prise.

« C’est tellement époustouflant que les gens le montrent maintenant à leurs amis et filment leurs réactions pour TikTok », a déclaré mercredi Justin Sylvester, co-animateur de « Daily Pop » sur E!, AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna.

Jenna a fait de Hoda la dernière personne à rejoindre le club avec sa réaction viscérale sur TikTok sur les lieux.

La scène implique Cooper (Vogel) suivant l’ex-petit ami de sa femme Brad (Demos) dans la douche au gymnase. L’épouse de Cooper, Billie (Sarah Shahi), se souvient de Brad et de la vie sexuelle sauvage qu’ils avaient auparavant, et l’insécurité de Cooper n’augmente qu’après la tristement célèbre scène de la douche. En plus de cela, Shahi et Demos sortent ensemble dans la vraie vie.

« Je serre mes perles juste en pensant à la scène », a déclaré Sylvester.

Bien que la réaction initiale de Jenna au moment discordant n’ait pas été filmée, nous ne pouvons qu’imaginer ce que c’était étant donné qu’elle a dit AUJOURD’HUI qu’elle l’avait regardé dans un avion « à côté d’une charmante femme lisant un livre ».

Ce n’était pas non plus un double du corps, car Demos a confirmé à Entertainment Weekly qu’il était d’accord pour faire de la nudité frontale lorsqu’il s’est engagé dans la série.

« J’étais d’accord avec ça parce que vous avez lu le script et savez dans quoi vous vous embarquez dès le début, donc je ne pense pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts et que vous diriez non à la dernière minute », mentionné. « Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de discussions sur le niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir – et avec le coordinateur de l’intimité, donc ça se sentait beaucoup plus en sécurité. »

On lui a également demandé s’il s’attendait à beaucoup d’attention sur la scène de la douche.

« Je ne sais pas », a-t-il dit. « Peut-être, peut-être pas. On verra… »

La scène révélatrice a également amené les téléspectateurs à spéculer si Demos utilisait une prothèse améliorant la virilité comme Mark Wahlberg dans le rôle de Dirk Diggler dans la tristement célèbre scène finale de « Boogie Nights ». La réponse est oui, a confirmé un membre de l’équipe de prothèses de l’émission à Newsweek.

Réel ou pas, c’est assez pour faire rougir n’importe qui. Demandez à Hoda.