Polémique en Russie sur l’interdiction de Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin est l’un des grands événements au monde, depuis la publication du manga en 2009 aux mains de Hajime isayama. L’histoire vient de se terminer il y a un mois avec la sortie du tome 34 et ceux qui ne l’ont pas lu attendent les derniers épisodes de l’ultime saison de l’anime. Comme pour d’autres histoires, il a aussi son live-action, qui sont désormais interdits en Russie.

Isayama’s Creation propose deux films d’action en direct sortis en salles en 2015, que vous pouvez actuellement regarder sur le service de streaming Netflix. Les deux ont été dirigés par Shinji Higuchi et la réalité est que aucune des bandes n’a été bien reçue par les fans ou les critiques, jusqu’à une partie les considère comme des « ordures ».

Au-delà de la façon dont certains les considèrent, en Russie ils ont décrété leur interdiction et la population ne pourra plus les revoir, au cas où ils l’auraient souhaité. Cela a été rapporté par le United Press Service des tribunaux de Saint-Pétersbourg, qui a également baissé le pouce vers d’autres productions : « Déclarer une combinaison de cinq films et séries différents comme interdit de diffusion« .

La principale raison du refus d’accès au pays était « par souci du bien-être de la jeunesse ». Quant à l’action en direct de SNK déclaré: « Les images comprennent des scènes d’une cruauté incomparable : des titans nus déchirent les gens et les dévorent, ils dévorent des enfants, des fleuves de sang se déversent, avant la scène finale du film, une humeur déprimante d’impuissance et de désespoir plane sur elle ».







Ils ont également ajouté : « La consommation de ce film par des mineurs peut nuire à la santé mentale et au développement spirituel et moral des enfants, ainsi qu’à la formation de réactions phobiques chez eux ». En plus de L’attaque des Titans, cette mesure visait également les animations Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion, L’Enfer de Dante : une épopée animée, Espace mort : chute Oui amis de l’arbre heureux.