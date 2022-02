Renfield, le film basé sur Dracula de Nicolas Cage, commence le tournage

Le point de vue de Nicolas Cage sur Dracula se rapproche alors que le film Universal Pictures Renfield a commencé le tournage et le studio a publié une image du clap d’ouverture de la production pour faire l’annonce. Dirigé par Le film LEGO Batman réalisateur Chris McKay, le film est écrit par Les morts ambulants créateur Robert Kirkman et Rick et Morty’s Ryan Ridley, et met en vedette Nicholas Hoult dans le rôle-titre de RM Renfield, l’homme de main dérangé du comte suceur de sang.

Le personnage de Renfield est apparu dans toutes les itérations fidèles de Dracula mises à l’écran, mais ce sera la première fois qu’il sera au centre de l’histoire, le vampire prenant du recul. Dans le roman de Bram Stoker, Renfield est détenu dans un asile lorsqu’il est présenté pour la première fois et est obsédé par l’idée de manger toute créature vivante sur laquelle il peut mettre la main, y compris les insectes, les araignées et les oiseaux qu’il parvient à attirer dans sa cellule. Tout au long de l’histoire, il est suggéré qu’il soit sous l’influence de Dracula, mais est finalement tué par le comte après avoir tenté de sauver Mina Harker des griffes du vampire. Dans presque toutes les versions du personnage vues à l’écran, il est décrit comme la même créature déséquilibrée et pitoyable de la création de Stoker.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans l’image publiée par Universal, le clap comporte les noms de McKay et du directeur de la photographie Mitchell Amundsen, ainsi que le titre du film écrit dans une police jaune et rouge audacieuse qui était souvent utilisée dans les longs métrages d’horreur des années 1930 et 1940 et rappelle donc du type de titre utilisé dans certains documents de marketing pour la version 1931 de Dracula, qui mettait en vedette Bela Lugosi. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date de sortie fixée pour Renfieldil semble que le film sera prêt pour une sortie vers la fin de 2022 ou au début de 2023.

Renfield donne à Universal une autre chance de revitaliser son catalogue de personnages de monstres classiques







Bien qu’Universal Pictures conserve les droits sur leurs interprétations classiques des monstres de cinéma et des personnages qui leur sont associés, ils semblent avoir pour la plupart échoué à les utiliser d’une manière que le public ou les critiques soient heureux de suivre. Après avoir fait la grande annonce d’un Univers sombre en cours de développement, seulement pour le voir échouer après le Tom Cruise-led La momiele studio semble avoir envisagé ses options et développe maintenant des films individuels, tous avec une touche moderne comme celle des années 2020 L’homme invisible. Au tour de Ryan Gosling en tant que Loup garou est un autre film en production, et Renfield continuera apparemment sur la même voie.

RenfieldLe casting de doit encore être complètement étoffé, mais en plus de Dracula de Cage et Renfield de Hoult, le film mettra également en vedette la voix de Sonic l’hérissonBen Schwartz et Shang-Chi‘s Awkwafina, avec Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo et Bess Rous. Venant de la main de Robert Kirkman, l’histoire voit Renfield dans un monde moderne, malade d’être un laquais pour Dracula et de trouver une nouvelle vie pour lui-même après être tombé amoureux d’un agent de la circulation, et comme Kirkman lui-même l’a précédemment taquiné, prendra le forme d’une comédie violente.





Amazon publie de nouvelles affiches de personnages pour Lord Of The Rings: Rings Of Power La très attendue série Amazon Le Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir sera diffusée le 2 septembre.

Lire la suite





A propos de l’auteur