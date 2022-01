13 faits étranges sur l’histoire de West Side que vous ne saviez probablement jamais

West Side Story est l’histoire urbaine américaine inspirée de Roméo et Juliette, des amants maudits Tony et Maria, qui se déroule dans le New York des années 1950.

L’intrigue de West Side Story a remporté des prix à la fois sur scène et sur grand écran et a inspiré une vingtaine de redémarrages, de références et de personnages. Plus récemment, le redémarrage de West Side Story en 2021, réalisé par Steven Speilberg – qui, depuis sa date de sortie le 10 décembre 2021, a 91% sur Rotten Tomatoes (malgré ses ventes de billets ternes).

Le tournage du film de 1961 du même nom n’est pas sans faits et controverse. Voici 13 faits amusants et peu connus sur la production originale de West Side Story que vous n’avez probablement jamais connus.