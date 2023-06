Outre la trilogie Coupable : quels autres livres de Mercedes Ron pourrait adapter Prime Video ?

Première vidéo

Après le succès de Culpa Mía sur Prime Video, la plateforme de streaming développera Culpa Tuya et Culpa Nuestra. Quels autres romans pourraient avoir votre film au catalogue ?



© Prime VidéoMa faute est un succès sur la plateforme de streaming.

Depuis que Ma faute j’arrive à Première vidéole film inspiré du roman de mercedes ron c’est devenu un vrai succès. Et c’est que ces derniers temps, l’auteure de 30 ans née en Argentine a rassemblé des lecteurs du monde entier grâce à elle trilogie coupable, qui a gagné en popularité grâce à Wattpad. Après l’adaptation à l’écran du premier livre, il a été annoncé que la plateforme de streaming développerait également les longs métrages de Ta faute et notre faute.

Mais les amoureux de leurs histoires attendent déjà de nouvelles annonces de Mercedes Ron ou du service d’abonnement. La vérité est que pour le moment aucune adaptation d’autres de ses trilogies n’a été confirmée et maintenant l’écrivain se concentre sur sa nouvelle saga Baliqui a déjà sa première partie intitulée 30 couchers de soleil pour tomber amoureux. Quels sont les autres livres qui pourraient être adaptés sur Prime Video ?

+ Les livres de Mercedes Ron que Prime Video pourrait adapter

– Face

En 2019, Mercedes Ron a présenté les deux livres qui composent la biologie fait face. Le premier d’entre eux est intitulé Ivoiretandis que le second a été publié sous le titre Ébène. De quoi s’agit-il? L’intrigue suit Marfil, une riche jeune fille de 21 ans qui vit à New York. Alors qu’elle se promenait dans Central Park, elle a été kidnappée pour menacer son père.

Le synopsis officiel explique : «Malgré sa libération, tout a changé pour Marfil : sa vie n’est plus la même, et elle non plus. D’autant plus que désormais elle n’est plus jamais seule : Sebastian Moore, son garde du corps, l’accompagne toujours.”. Et ajoute : « Sebastian s’avérera être le parfait responsable pour la protéger, surtout lorsque les menaces de mort commenceront à arriver, même s’il n’aurait jamais pensé que la tâche la plus compliquée ne serait pas celle-là, mais d’éloigner Marfil Cortés de lui.”.

– Dis-moi

Entre 2020 et 2021, l’auteur résidant en Espagne a publié la trilogie Dis-moicomposé des titres dis-moi court, dis moi en secret et dis moi avec des bisous. Cette fois, il suit Kamila Hamilton, une adolescente qui a été liée aux frères Di Bianco : alors que Thiago est celui qui lui a donné son premier baiser, Taylor a toujours été son protecteur. Juste au moment où il pense avoir tout sous contrôle, le duo réapparaît et bouleverse sa vie.

