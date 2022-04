Will Smith a appelé les patrons des Oscars pour expliquer et s’excuser pour Slap

Will Smith s’est excusé auprès de l’Académie pour la deuxième fois sur Zoom après avoir giflé Chris Rock sur scène aux Oscars, Deadline et d’autres médias de l’industrie rapportent.

Smith a d’abord présenté des excuses publiques aux organisateurs de l’événement alors qu’il retournait sur scène pour récupérer son propre Oscar du meilleur acteur, et mardi, il a rencontré des dirigeants de l’Académie des arts et des sciences du cinéma pour discuter de l’altercation, selon personnes connaissant le sujet.

S’adressant à Variety, une source a déclaré que la réunion Zoom avait duré environ 30 minutes et comprenait le président de l’Académie David Rubin et la PDG Dawn Hudson.

On dit que Smith s’est excusé une deuxième fois lors de l’appel, tout en reconnaissant qu’il y aurait des conséquences pour ses actions et en essayant d’expliquer pourquoi il a pris d’assaut sur scène lorsque Rock a fait la blague. Pendant ce temps, Rubin et Hudson ont informé Smith qu’une réunion avec le conseil des gouverneurs de l’Académie aurait lieu pour déterminer quelles mesures seraient prises contre Smith à la suite de ses actions.