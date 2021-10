Rob Zombie partage un premier regard sur le casting de « The Munsters »

Rob Zombie n’est pas seulement l’une des figures les plus intéressantes de la scène heavy metal d’aujourd’hui. Il a également eu une carrière pleinement active en tant que scénariste et réalisateur, présentant au public certains des films d’horreur les plus intenses réalisés ces dernières années, tels que « Les seigneurs de Salem » et « 3 From Hell ».

Dans une tournure intéressante de sa carrière de réalisateur, Zombie prépare un nouveau reboot cinématographique inspiré de « The Munsters », une série comique américaine attachante dans laquelle une famille de monstres vit au jour le jour dans une petite communauté de banlieue face à l’horreur. de vos voisins.

La série sortie dans les années 1960 aura désormais une nouvelle révision, qui, selon les rumeurs, conserverait son ton de comédie légère face au grand amour de Rob Zombie pour cette franchise. Le cinéaste a présenté un premier aperçu de la distribution du film, qui mettra en vedette sa femme Sheri Moon Zombie ainsi que ses collaborateurs réguliers Jeff Daniel Phillips et Daniel Roebuck.

Ils incarneront respectivement Lilly Munster, Herman Munster et un personnage qui a été surnommé « The Earl », ce qui semble être la façon dont « Grandpa Munster » sera appelé. C’est l’image la plus récente que le réalisateur a révélée sur les réseaux sociaux à propos de la production, après avoir détaillé la construction du numéro 1313 de Mockingbird Lane, l’adresse où vivent ces personnages particuliers.

Ce film marquera la première fois que Rob Zombie sera en charge d’une production inspirée d’une célèbre franchise. Et tandis que « The Munsters » a toujours été comparé à « The Addams Family », sa popularité s’est forgée grâce à un culte, car ses personnages n’ont pas la même présence que les Addams dans la culture populaire.

La série originale de « The Munsters » a été diffusée aux États-Unis entre 1964 et 1966, atteignant sa fin avec le film « Munster Go Home », étant la seule entrée de la franchise sur grand écran. Entre 1988 et 1991, la série a connu un renouveau appelé « The Munsters Today », et en 2012, Bryan Fuller, créateur de « Hannibal » et « Pushing Daisies » a tenté de faire un redémarrage appelé « Mockingbird Lane », dont le pilote a été diffusé en tant que Spécial Halloween, mais il n’a pas été approuvé pour sa propre série.