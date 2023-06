Idina Menzel confirme son retour en tant qu’Elsa pour le très attendu Frozen 3

Idina Menzel vient de confirmer qu’elle sera de retour Congelé 3 et prêter sa voix à la reine des glaces bien-aimée de la série de films, Elsa. Bien que la célèbre actrice ait confirmé son retour, elle ne peut pas partager grand-chose car elle a actuellement une connaissance limitée du film. Au cours de son entretien avec Billboard, elle a affirmé que le scénario du film et les détails des personnages étaient toujours un mystère, même pour elle.





Le Congelé franchise a débuté en 2013, libérant le succès phénoménal que le premier Congelé, faisant 1,28 milliard de dollars au box-office. Il a été suivi Congelé 2 après six ans en 2019. Le deuxième a même surpassé le prédécesseur avec 1,45 milliard de dollars de revenus mondiaux, détenant le record du film d’animation le plus rentable de tous les temps à ce jour. Avec l’annonce du troisième film de la franchise, il est facile de comprendre pourquoi il a été accueilli avec impatience et enthousiasme par les fans du monde entier.

Bien que les détails spécifiques de l’intrigue de Congelé 3 n’ont pas encore été divulgués, les aperçus du film précédent pourraient faire allusion à ce qui nous attend. Congelé 2 tournait principalement autour du voyage d’Elsa pour comprendre les origines de ses capacités magiques. Au fil du récit, Elsa a découvert qu’elle était l’incarnation du cinquième esprit de la nature, capable de contrôler les quatre autres éléments : la terre, l’air, le vent et le feu. La révélation a eu un impact significatif sur le scénario. Cela a fait d’Elsa une force avec laquelle il faut compter et en même temps a ajouté des nuances mystiques à son personnage.

Frozen est une histoire de glace et de couronnes

Congelé 2 s’est terminé avec une Elsa qui est plus sûre d’elle et confiante dans son rôle dans le monde dans lequel elle vit. Ses pouvoirs et leurs implications n’étant plus un mystère, le personnage d’Elsa a fait allusion à la possibilité que le troisième épisode approfondisse la mythologie du monde. . Notamment, la « sirène secrète », la voix qui a guidé Elsa vers sa vérité dans Congelé 2reste toujours une énigme, ouvrant la porte à une exploration plus approfondie dans le prochain film.

Simultanément, la suite a vu des développements significatifs dans la vie d’Anna, la sœur d’Elsa. Anna monta sur le trône d’Arendelle, choisissant de vivre séparément d’Elsa, qui préférait la solitude de la forêt. Son nouveau statut de reine présente inévitablement une multitude de responsabilités et de défis, des aspects qui pourraient être explorés plus avant dans Congelé 3. De plus, alors que Frozen 2 ne comportait pas d’antagoniste central, il faisait référence à plusieurs reprises au prince Hans du premier film. Cela pourrait signifier un retour potentiel sur le troisième volet de la franchise, constituant une menace sérieuse pour la reine Anna, Elsa et l’ensemble du royaume d’Arendelle.

Comme de nombreux détails sont gardés secrets sur Congelé 3, la seule chose dont nous sommes sûrs est l’impatience des fans et des critiques pour sa sortie. Alors que nous obtenons lentement des informations partagées par Disney, telles que l’intrigue et les détails des personnages, le retour d’Idina Menzel en tant qu’Elsa est déjà un début prometteur pour le prochain chapitre de la franchise Frozen.