L’un des acteurs de This Is Us a anticipé à quoi ressemblera la fin

L.A. Girl Break Free Eyeshadow Palette This Is Me

Une palette de 16 teintes de fards paupires. Dbordant de roses tendres; de lilas pastel et de violets vibrants; la palette paupires This Is Me de L.A. Girl est idale pour crer des looks ludiques et aguicheurs. Proposant 16 tons mats soyeux; scintillants lisses et mtalliss intenses; ces teintes dbordent de pigments qui sestompent sans efforts sur les paupires. Issue de la collection Break Free; cette palette est propose dans un lgant emballage au motif 3D changeant contenant un miroir de trs grande taille. Non test sur les animaux