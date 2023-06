Mission: Impossible 7 BTS Featurette taquine une séquence de poursuite majeure pour Tom Cruise et Hayley Atwell

Une nouvelle featurette nous emmène dans les coulisses de la suite du film d’action à venir, Mission : Impossible – À l’estime, première partie, taquinant les séquences d’action à articulation blanche qui seront exposées lorsque Tom Cruise risquera à nouveau sa vie pour notre divertissement. Publié avec l’aimable autorisation de fandangoce dernier regard sur Mission : Impossible – À l’estime, première partie est arrivé alors que les billets sont mis en vente, la suite devant débarquer dans les salles le mois prochain. Découvrez les coulisses de Mission : Impossible – À l’estime, première partie dessous.





Présentant des entretiens avec le réalisateur Christopher McQuarrie, Tom Cruise et plusieurs co-stars et membres d’équipage, dont Hayley Atwell et le coordinateur des cascades Wade Eastwood, la featurette se concentre sur une séquence de poursuite majeure à Rome. Bien sûr, ce n’est pas Mission : Difficile, c’est Mission impossibleavec la poursuite trouvant Cruise et Atwell menottés ensemble alors qu’ils tentent de survivre à l’assaut des méchants sur leur queue.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cette poursuite n’est qu’une des nombreuses séquences d’action qui raviront à coup sûr le public lorsque Mission : Impossible – À l’estime, première partie arrive sur grand écran. Le réalisateur de retour Christopher McQuarrie a récemment révélé que lui et Cruise avaient réussi à vivre leurs rêves de film d’action dans la suite, le cinéaste détruisant un train et Cruise sautant d’une falaise. « Au début de ce film, j’ai dit à Tom : ‘Qu’est-ce que tu veux faire ?’ Il a dit : « Je veux conduire une moto d’une falaise. Qu’est-ce que tu veux faire ? » Et j’ai dit: « Je veux détruire un train », a révélé le réalisateur. « Nous sommes d’énormes fans de Buster Keaton, John Frankenheimer, David Lean, tous ces cinéastes qui, à un moment ou à un autre, ont eu un accident de train fabuleux. J’ai pensé, j’ai mérité ça, je veux en détruire un aussi. »

CONNEXES: Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: À quoi s’attendre du film





Tom Cruise et son équipe se battent à nouveau pour sauver le monde dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One

Paramount Pictures

Mission : Impossible – À l’estime, première partie trouve Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI en train de se lancer dans leur mission la plus dangereuse à ce jour : traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Alors que le contrôle de l’avenir et du destin du monde est en jeu, et que les forces obscures du passé d’Ethan se rapprochent, une course mortelle autour du monde commence. Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est contraint de considérer que rien ne compte plus que sa mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur.

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie étoiles Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Frederick Schmidt, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 12 juillet 2023 par Paramount Pictures. La suite et la finale possible de la franchise, Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partiedevrait sortir le 28 juin 2024.