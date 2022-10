Outlander saison 7 : ce sera le retour de Graham McTavish dans le rôle de Dougal MacKenzie

Starz

Le retour de Graham McTavish dans la septième saison de Étranger. Mais, comment cela se passera-t-il après la mort de son personnage ? Nous vous disons.

©IMDBGraham McTavish dans Outlander

C’est un fait! La septième saison de Étranger Ce sera l’un des plus emblématiques et prometteurs de toute la série. C’est parce qu’il aura un total de 16 épisodes, étant ainsi le plus long de tous. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, c’est aussi l’histoire la plus émouvante. A noter qu’à la fin de la sixième partie Claire et Jamie ont fini par se séparer parce qu’elle a été accusée de meurtre.

Pour cela, Claire doit faire face aux accusations, tandis que Jamie tente de la joindre pour la secourir. Tel est ainsi Étranger se prépare pour un retour emblématique basé, cette fois, sur le livre Écho dans l’os par Diana Gabaldon. Mais, sans aucun doute, ce qui attire le plus l’attention des fans, c’est que pour ces nouveaux épisodes, il y aura à la fois des visages nouveaux et familiers. Eh bien, il y aura de nombreux retours à l’histoire avec Sam Heughan et Caitriona Balfe.

Cependant, le plus emblématique et le plus important de tous est celui de Graham McTavish. L’acteur lui a donné vie, lors des trois premières éditions de Étranger un Dougal MacKenzie, l’oncle de Jamie Fraser. Cependant, il a été tué par le même protagoniste, alors maintenant beaucoup sont surpris par son retour. Il faut rappeler que l’interprète était déjà plusieurs fois dans la série après sa mort donnant vie à son fils, Buck MacKenzie, mais voilà qu’il revient avec son personnage emblématique.

Mais comment y sont-ils parvenus ? Eh bien, le livre de Diana Gabaldon note que Roger MacKenzie (Richard Rankin) soupçonne que quelqu’un a conduit son fils Jemmy à travers les pierres. Alors enquêtant, il remonte lui-même près de 40 ans dans le temps, jusqu’au débarquement de 1737 à Cranesmuir avant l’arrivée de Claire. C’est là que le mari de Brianna Fraser rencontre Dougal alors qu’il perçoit le loyer.

À ce stade, ils commencent à voyager ensemble et Dougal invite Roger à Leoch où il rencontre Colum, son frère aîné et le propriétaire foncier du clan. Sans doute un pas en arrière dans l’histoire, mais aussi un retour à la maison. Parce que, comme nous le disent les romans originaux, les protagonistes finissent par retourner en Écosse. Bien sûr, il faut noter que Gabaldon a écrit dix livres, mais Starz n’a produit que sept éditions et n’a pas renouvelé, pour l’instant, pour un huitième.

