Dépression et alcool: Eva Habermann fait un triste aveu

Au début, Eva Habermann boit trop parce qu’elle a le mal d’amour, puis elle devient déprimée pour pouvoir être admise dans une clinique. Dans une interview, l’actrice parle pour la première fois de la période la plus difficile de sa vie.

Dans une interview au magazine “Bunte”, l’actrice Eva Habermann revient sur une phase difficile de sa vie. Parce qu’elle avait le mal d’amour, elle a bu trop d’alcool et s’est ensuite portée volontaire pour être hospitalisée pour dépression.

«Je ne voulais rien ressentir après avoir rompu avec mon ex-petit ami parce que la douleur était si grande», dit l’actrice, qui se décrit comme «incroyablement émotive». Elle était seule et n’a jamais quitté la maison.

«Je viens de pleurer et de me saouler. Vous êtes alors lié à la dépendance, et avec le temps, vous vous sentez de plus en plus sans valeur. Elle était “prise dans un cercle vicieux”. D’abord, vous buvez pour être de meilleure humeur, mais à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez besoin d’un vin à midi. “C’est plus rapide que vous ne le pensez. Précisément parce que c’est socialement acceptable.”

S’il y a un risque de suicide: 911

Conseils en situation de crise: Assistance téléphonique (0800 / 111-0-111 ou 0800 / 111-0-222 ou 116-123, appel gratuit) ou téléphone pour enfants et jeunes (Tél.: 0800 / 111-0-333 ou 116-111; Lun-sam de 14 h à 20 h)

Des services de crise et des cliniques régionaux peuvent être trouvés à Deutsche Depressionshilfe, ainsi que des conseils pour les personnes touchées et leurs familles.

Les personnes touchées et leurs familles participent à la Ligue allemande de dépression. Il existe également un service de conseil par courrier électronique pour les personnes souffrant de dépression.

Les points de contact locaux (KISS) donnent un aperçu des groupes d’entraide pour la dépression. A lire : Connie Culp a 57 ans: la première femme ayant subi une greffe de visage est morte

Dans sa dépression, elle a obtenu de l’aide et s’est rendue dans une clinique psychosomatique en 2014 à cause de la dépression. «Je ne peux que le recommander à tout le monde, car les gens qui ont des problèmes sont à l’extérieur. À l’intérieur, il y a des gens qui réfléchissent et veulent changer quelque chose», dit Habermann.

Elle est restée à la clinique pendant six semaines, puis a passé quatre semaines avec des orphelins en Haïti et a vécu avec des religieuses dans un monastère. “Cela vous ouvre beaucoup les yeux quand vous voyez des gens qui ont des problèmes bien pires que vous.” Aujourd’hui, Habermann peut se concentrer sur les «deux grands amours» de sa vie: le partenaire de vie Alexander König, avec qui elle est en couple depuis quatre ans, et le cinéma.

Dans son film autoproduit “The True Beauty”, Habermann incarne une femme accro à l’alcool et aux pilules et qui veut bousculer le sujet en raison de ses propres origines. Elle a consciemment gagné 15 kilos pour le rôle. “Je veux que le public souffre. Je veux que les gens sentent que cette femme veut être forte, mais a perdu le contrôle d’elle-même à cause de l’alcool et des pilules.”