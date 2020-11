Le Dr Luke a reçu sa première nomination aux Grammy Awards pour «Say So» depuis que Kesha a fait des allégations d’agression sexuelle contre lui.

Les Grammys font face à une énorme réaction après avoir donné au Dr Luke sa première nomination depuis que Kesha l’a accusé d’agression sexuelle.

En 2014, Kesha a intenté une série de poursuites contre le Dr Luke, alléguant qu’il l’avait agressée sexuellement. Dr. Luke est un producteur de musique pop surtout connu pour avoir co-écrit des chansons à succès comme «Since U Been Gone», «I Kissed a Girl» et «Girlfriend». Depuis que Kesha s’est manifesté, la plupart des artistes ont cessé de travailler avec le Dr Luke, cependant, il est apparu sur plusieurs crédits ces dernières années.

Plus particulièrement, le Dr Luke a co-écrit le single numéro 1 de Doja Cat, “ Say So ” sous le pseudonyme de Tyson Trax et il a maintenant reçu une nomination aux Grammy Awards pour cela.



Les Grammys ont appelé à nommer le Dr Luke malgré les allégations de Kesha. Image: Jason LaVeris / FilmMagic, Steve Granitz / WireImage

Hier (25 novembre), le comité des Grammy Awards a annoncé que «Say So» avait été nominé pour le record de l’année lors de la cérémonie. Record of the Year est l’un des quatre prix principaux des Grammys et il revient à l’artiste, au producteur, à l’ingénieur du son et au mixeur de la chanson qui gagne. En d’autres termes, le Dr Luke a une nomination aux Grammy Awards pour «Say So».

Compte tenu des allégations contre le Dr Luke, les gens sont scandalisés que les Grammys le nomment. Cela ne fait même pas trois ans que Kesha a reçu une ovation debout pour sa performance de “ Praying ” aux Grammys, une chanson sur sa recherche de la paix à la suite du traumatisme qu’elle a vécu ces dernières années.

Une personne a tweeté: «Le Dr Luke affirme que sa carrière a été« ruinée »parce que Kesha s’est manifestée en tant que victime de lui, et la poursuit pour dommages-intérêts. Aujourd’hui, il a été nominé pour la chanson de l’année par le @RecordingAcad. la carrière n’est pas ruinée, il essaie de faire taire les survivants. “

Le Dr Luke affirme que sa carrière a été «ruinée» en raison du fait que Kesha s’est manifestée comme victime de lui et la poursuit en dommages-intérêts. Aujourd’hui, il a été nominé pour la chanson de l’année par le @RecordingAcad. Sa carrière n’est pas ruinée, il essaie de faire taire les survivants. #GRAMMYs pic.twitter.com/l9N2MpPVhK – Jay mckillian (@JayMcKillian) 24 novembre 2020

Au cas où vous l’auriez manqué: le Dr Luke a remporté sa première nomination aux Grammy Awards aujourd’hui depuis qu’il a été accusé d’avoir agressé sexuellement Kesha. – Hugh McIntyre (@PopBangHugh) 24 novembre 2020

il sera très intéressant de voir doja gagner un grammy pour “ dire oui ” et que le dr luke monte sur scène avec elle, la même scène où l’académie montrait un spectacle sur la façon dont ils se soucient de Kesha et des survivants en général seulement 3 il y a des années… – ♡ mon esprit ♡ (@vulnicuravirgo) 24 novembre 2020

une chanson produite par dr. Luke nominé pour un Grammy ne me convient pas – hani (@demiaintsorry) 24 novembre 2020

Dans l’état actuel des choses, les Grammys n’ont pas répondu au contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

