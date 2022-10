La fin de « Barbarians 2 » expliquée : Ari et sa tribu sont-ils victorieux ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La deuxième saison de « Barbares » (« Barbaren » est leur langue d’origine et « Barbarians » en anglais), qui est disponible sur Netflix à partir du 21 octobre 2022, commence un an après la défaite de Varo. Les Cherusci se sont retirés dans les forêts du nord, Thusnelda a un fils nommé Tumelic et Arminius cherche à devenir le roi de toutes les tribus.

L’armée romaine est maintenant aux commandes du premier général Tibère, qui, avec son fils Germanicus, se prépare à affronter les barbares et à conquérir leurs terres une fois pour toutes. Quand Ari, avec sa tribu, tend une embuscade à une légion qui se dirigeait vers le camp ennemi, il se rend compte qu’il a besoin de l’aide d’autres tribus.

Alors qu’Ari invite Marbod, un chef de tribu qui a une grande armée, à partir à la chasse dans l’intention de conclure un marché, Flavus, le frère d’Arminius, se présente devant Tibère et Il promet de ramener la tête du protagoniste de «barbares”.

Tibère et son fils Germanicus se préparent à affronter les barbares lors de la deuxième saison (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « BARBAROS » ?

Après que Marbod ait reçu la visite de Flavus et conclu un accord avec lui, il rassemble les tribus et assure que la guerre n’est pas la meilleure option. Se sentant trahi, Ari le confronte, n’imaginant pas qu’il s’agit d’un piège et qu’il serait capturé et amené par son frère à Tiberio.

Lorsque Thusnelda confronte Marbod à propos de la disparition de son mari, le chef Marcomanni lui assure qu’ils ont été pris en embuscade par des soldats romains. Plus tard, elle cherche le soutien de sa tribu pour entreprendre la recherche d’Ari, mais personne ne la soutient. Bien sûr, elle n’abandonne pas et atteint le camp ennemi, où elle confirme que Marbod est un traître.

Thusnelda parvient à s’infiltrer dans le camp et avec l’aide de Folkwin sauve Arminius. Avant qu’ils ne puissent s’échapper, Gaius, le fils d’Ari par sa première femme, se présente et tente de les arrêter. Cependant, tout le monde parvient à sortir vivant du camp romain.

De retour dans sa tribu, Ari rencontre les autres chefs, mais ils préfèrent suivre Marbod. Arminius fait face au chef des Marcomans et alors qu’il s’apprête à le tuer il se souvient des paroles de son fils Gaius : « Les barbares s’entre-tuent et c’est bon pour Rome », il baisse son épée et le nomme le roi des Germaniques tribus.

Après cet événement, Marbod refuse de conclure son accord avec Tibère, provoquant la colère de Flavus, qui rencontre Germanicus et propose d’attaquer le « barbares » le soir du rituelpuisque la plupart ne seront pas armés.

Folkwin, qui avait décidé de partir après avoir abandonné son fils, apprend l’attaque et revient aider sa tribu. Bien que l’affrontement fasse plusieurs blessés et morts, les barbares obtiennent le retrait de l’armée romaine. En réponse, Marbod demande aux chefs de Flavus et de Germanicus de rétablir la paix, mais Tibère refuse, alors le reik lui déclare la guerre.

Folkwin est mort au combat à la fin de la saison 2 de « Barbarians » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « BARBAROS » ?

Les barbares obtiennent-ils la victoire ?

Après avoir capturé Germanicus, les tribus se préparent à attaquer le camp romain avant l’arrivée des navires avec des renforts. Pendant ce temps, Segestes, le père de Thusnelda, aborde Tibère avec une proposition que le général ne peut refuser.

Les tribus parviennent à pénétrer dans le camp et affrontent l’armée romaine. Au cours de la bataille, Germanicus tue Folkwin, qui avant de mourir lui avoue qu’il est le vrai père de l’enfant de Thusnelda et lui demande de prendre soin d’eux. Flavus meurt également en essayant de protéger Marbod.

Quand Ari et sa tribu voient les navires romains battre en retraite, ils célèbrent leur victoire, sans imaginer que Tibère a le petit Tumelico en son pouvoir. Constatant que son fils a disparu et que son frère est ligoté, Thusnelda le libère et les suit dans les bois où elle découvre que sa famille l’a trahie.

La deuxième saison de « Barbarians » se termine avec Tiberio assassinant la famille de Thusnelda, capturant la femme d’Ari et prenant le fils de Folkwin.