Ce que l’on sait de la saison 2 de « Sagrada Familia »

« La Sainte Famille” est la nouvelle série espagnole qui apporte Netflix à votre panneau d’affichage. Après le succès d’autres productions telles que «Le vol d’argent« , l’émission de télévision avec Najwa Nimri Il a été très bien accueilli. Par conséquent, les fans se demandent si cela a déjà été renouvelé ou annulé.

Depuis sa création, la série réalisée par Manolo Caro a été dans le Top 10 des 45 pays du monde et avec plus de 8 millions d’heures vues. Cela surpasse d’autres titres comme « Little Women » et « L’impératrice”.

Les abonnés Netflix n’ont définitivement pas perdu de temps pour terminer toute la saison en une seule journée ou une semainedonc ici nous allons vous dire Tout ce que l’on sait sur un deuxième volet de « Sagrada Familia ».

LA « SAGRADA FAMILIA » AURA-T-ELLE UNE DEUXIÈME SAISON ?

Officiellement, Netflix n’a pas encore confirmé s’il y aura une deuxième saison de « Sagrada Familia »”. Cependant, le créateur de la série, Manolo Caro, a avoué que il a toujours prévu que l’histoire soit composée de deux parties.

« J’ai toujours dit que j’aimerais « La Sagrada Familia » se terminera dans une deuxième saison, je l’ai conçu ainsi. Je l’ai créé comme une encyclopédie avec deux volumes et donc je l’ai vendu« , dit à Le confidentiel. « mais les choses dépend du public et nous obéissons à vos goûts, il y a tellement d’offre. Alors allons-y volume par volume. Mais oui, j’aimerais qu’il y ait une deuxième saison.”.

Le succès de la série espagnole ne devrait pas préoccuper le cinéaste, puisque d’autres productions telles que « La casa de papel » et « Elite » ont été très populaires à l’international.

Aitana, Gloria et Abel en train de dîner ensemble dans la série « Sagrada familia » (Photo : Noc Noc Cinema)

DE QUOI SERAIT LA DEUXIÈME SAISON DE « SAGRADA FAMILIA » ?

Considérant la façon dont ça se termine le dernier épisode du premier épisodeon peut supposer que il y aura plus de cette histoire à raconter.

Dans la scène finale, Gloria, Aitana (Carla Campra), Abel (Iván Pellicer), Natalia (Laura Laprida) et bébé Nico ils ont rangé leurs affaires dans la voiture. De plus, German (Álex García) et Caterina (fleurs de l’aube) leurs voitures sont entrées en collisionmettant fin à leur travail de mercenaires.

Bien sûr une deuxième saison Je suivrais la famille dysfonctionnelle, car Gloria pourrait refuser de se séparer de Nico et donc avoir une confrontation avec Natalia. Bien qu’ils puissent également parvenir à un accord, puisque la jeune femme n’a pas montré à son père la photo d’Aitana.

En outre, il est possible que l’allemand ait survécu à l’accidentcausant beaucoup plus de problèmes lors de l’adhésion à Abel.

La relation de Gloria avec ses enfants adolescents était déjà ruinée après la fin de la première saison. Par conséquent, leur idée de s’échapper et de vivre au Canada ne sera plus possible, et ils auraient besoin d’une stratégie distincte.

Najwa Nimri dans une scène de la « Sagrada Familia » (Photo : Noc Noc Cinema)

QUEL SERAIT LE CAST DE LA « SAGRADA FAMILIA » ?

Probablement, le casting principal composé de Najwa Nimri, Carla CampraLaura Laprida et Iván Pellicer seront de retour dans leurs rôles.

Cependant, on ne sait pas encore si Álex García, Alba Flores et les autres mères reviendront pour la deuxième saison. De nouveaux personnages peuvent également être introduits, peut-être d’autres mercenaires engagés par Fernando.

FICHE TECHNIQUE DE LA « SAGRADA FAMILIA »

Titre original : Holy Family

Année : 2022

Pays Espagne

Réalisation : Manolo Caro

Scénario : Manolo Caro, Fernando Perez, Maria Miranda

