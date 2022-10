Outlander: c’était la première audition de Caitriona Balfe pour être Claire Fraser

Starz

Caitriona Balfe est la protagoniste incontestée de Étranger, mais pour y parvenir avant qu’il ait dû faire un test. Voir!

Cela fait huit ans que Étranger a frappé le petit écran et est devenu une véritable rage. La série, mettant en vedette Caitriona Balfe Oui Sam Heughan Il n’a pas cessé de récolter des fans depuis qu’il a traversé les frontières en venant sur Netflix. Oui ok est maintenant disponible, dans son intégralité, sur Star+, la réalité est que son arrivée chez le géant du streaming a fait d’elle un phénomène mondial. En fait, c’est pourquoi beaucoup attendent déjà l’arrivée du septième volet.

Oui! Étranger aura une septième saison qui sera basée, encore une fois, sur les livres de Diana Gabaldon. À cette occasion Écho dans l’os Ce sera le roman que Starz adaptera et comportera 16 épisodes. En d’autres termes, cette édition deviendra l’une des plus longues du drame d’époque, mais la vérité est qu’elle comportera, une fois de plus, Caitriona Balfe Oui Sam Heughan comme protagonistes. Les acteurs vont à nouveau se mettre dans la peau de Claire et Jamie Fraser.

C’est pourquoi Sam Heughan Oui Caitriona Balfe Ils sont les protagonistes incontestés de la série. Les interprètes ont depuis longtemps conquis le cœur des téléspectateurs, alors Starz continue de compter sur eux. Cependant, avant d’accéder à ces premiers rôles qui les catapultent à la renommée internationale, les artistes ont dû réaliser un casting. Le premier à être choisi fut Heughan et, plus tard, sur la base de lui, ils décidèrent qui serait Claire Fraser.

Et, c’est quand Caitriona Balfe a dirigé le casting du personnage, qui vient d’être découvert. À travers une vidéo YouTube, Sony Pictures a partagé comment s’est déroulée la première audition de l’interprète pour le rôle. « Dans la vraie vie, Caitriona a de nombreuses caractéristiques similaires à celles de Claire. Elle est intelligente, forte, drôle et tous ces attributs se retrouvent à l’écran lorsqu’elle joue Claire.», commence le clip, expliquant ainsi pourquoi elle a été choisie pour la production.

Après cela, on voit le célèbre audiovisuel dans lequel Balfe interprète l’une des scènes les plus emblématiques de la série. Elle y est vue avec des vêtements et une coiffure d’époque, interprétant un moment où elle soignerait un blessé de la Seconde Guerre mondiale. Il convient de noter qu’avant son voyage dans le temps dans la première saison de ÉtrangerClaire était infirmière de guerre.

